M5S e Pd attaccano Toti e Bucci: 1,5 milioni per Euroflora e nulla per Multedo

“Un milione e mezzo di euro per Euroflora e nulla per Multedo, per la cui riqualificazione erano stati promessi 4 milioni di euro. Ancora una volta Toti e Bucci dimostrano il loro totale disinteresse nei confronti del Ponente genovese e dei suoi abitanti, sacrificati in nome degli interessi di marketing”.

Lo hanno dichiarato oggi la consigliera regionale Alice Salvatore, il consigliere comunale Luca Pirondini e il consigliere municipale del VII Ponente Massimo Currò (M5S).

“Ben venga – hanno aggiunto i consiglieri pentastellati – ogni investimento per la città e per la promozione delle sue eccellenze, ma ciò non può avvenire a danno del Ponente, per decenni utilizzato come servitù industriale per tutti i problemi della città.

Toti chiarisca in aula consiliare che fine hanno fatto i 4 milioni di euro per la riqualificazione di Multedo citati dall’assessore comunale Paolo Fanghella, e lo stesso faccia Bucci in Comune.

Presidente di Regione e sindaco si parlino e parlino con i rispettivi assessori prima di mobilitare risorse o, come nel caso di Multedo, prometterle per poi negarle. Così si prendono in giro i cittadini.

Abbiamo bisogno di amministratori capaci di pianificare e programmare le spese, non persone incapaci di fare previsione e che si lasciano sorprendere dagli imprevisti invertendo immediatamente le scale di priorità, come banderuole al vento”.

Anche il consigliere regionale del Pd, Giovanni Lunardon, ha attaccato il centrodestra di Toti, Rixi e Bucci:

“L’unica notizia contenuta nella nota della giunta ligure sul finanziamento per Multedo promesso dal Comune coi soldi della Regione (e poi mai stanziato e neppure programmato da piazza De Ferrari) è che Rixi è ancora assessore. Un ruolo che il neoparlamentare leghista ricopre abusivamente, in sfregio alla Costituzione. Perché Rixi non si è ancora dimesso?

Parlo di unica notizia, perché purtroppo la smentita della Giunta sui mancati finanziamenti a Multedo non smentisce proprio nulla, anzi conferma quanto detto dal Gruppo del Partito Democratico e (tra l’altro) confermato dalla vicepresidente della Giunta ligure Viale in risposta alla nostra interrogazione: i 4 milioni che la Regione avrebbe dovuto destinare alla riqualificazione di Multedo (almeno secondo quanto detto ufficialmente dall’assessore comunale Fanghella al Municipio Ponente) non esistono.

Quei soldi infatti non sono previsti nella programmazione 2018 del Fondo strategico regionale, che consiste in 30 milioni di mutuo accesso dalla giunta Toti, a seguito della variazione di bilancio dello scorso 9 marzo, per finanziare una serie di interventi.

Come conferma la delibera di giunta n. 26 del 19 gennaio 2018 questi 30 milioni sono già stati tutti assegnati e, a meno che non vengano distratte delle risorse da un capitolo per metterle su Multedo (cosa francamente poco realistica), per quest’anno i 4 milioni ‘previsti’ per la delegazione del Ponente non ci sono.

Quindi non basta una nuova riunione del comitato di indirizzo. O la Regione accende un nuovo mutuo e torna in consiglio con una nuova variazione di bilancio o a Multedo non arriverà nulla da piazza De Ferrari. Insomma, la risposta dell’assessore Fanghella al Municipio Ponente era un puro moto dello spirito, senza alcuna ricaduta nella realtà dei fatti. I cittadini di Multedo aspettano ancora”.