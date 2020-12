Lutto a Varazze per la scomparsa di Ettore Candela

Profondo cordoglio a Varazze per la scomparsa di Ettore Candela, 83 anni

Da sempre impegnato nella difesa e promozione della sua città soprattutto dell’ambiente, spesso in rotta di collisione nel campo degli abusi edilizi che minacciavano il centro storico.

Una vita tribolata la sua, con gravi lutti familiari e diverse serie patologie che non gli hanno impedito, però, di svolgere importanti ruoli pubblici, tra cui la presidenza dell’Associazione Culturale “U Campanin Russu” nel 1973, data di rifondazione del sodalizio e quale Confratello della Confraternita di S. Bartolomeo.

Commercialista affermato, aveva dovuto lasciare l’attività per ragioni di salute, continuando una preziosa collaboratore come Vice Presidente dello stesso Campanin Russu, con ricerche e studi di storia cittadina che rappresentano una ricchezza di notevole importanza per continuare a tenere viva, con le opportune vigilanze, l’attenzione per la salvaguardia dei beni culturali e storici di Varazze.

Una persona buona, con un sorriso aperto, cresciuto nell’ambiente salesiano e uno dei primi Scout fin dalla fondazione, nell’immediato ultimo dopoguerra.

La sua dipartita lascia un vuoto profondo avvertito in tutti coloro che lo conoscevano, cittadini ed enti vari, eredità di cose belle e gentili che sono di meditato insegnamento per tutti.

Ai parenti tutti e a chi lo ha seguito con la vicinanza, in questi ultimi sofferti anni, le condoglianze della città di Varazze.

I funerali si svolgeranno alle ore 11:00 di mercoledì 30 dicembre 2020, nell’Oratorio di San Bartolomeo, anticipati dal S. Rosario in programma per le ore 18:00 di martedì 29.

«Improvvisamente ci ha lasciato Ettore Candela – scrivono gli Adulti Scout Varazze -, stimato cittadino e nostro caro amico. Scout dei primi anni con Carlo Nocelli, è stato anche Capo e ha avuto l’onore di incontrare Mario Mazza. Ad agosto è stato con noi sul monte Ermetta (vedi foto) e ancora ai primi di dicembre ci ha aiutato nella stesura della parte storica del fotolibro per i 75 anni di scoutismo a Varazze, in stampa proprio in questi giorni. A lui dedicheremo il nostro impegno nella realizzazione del fotolibro.»