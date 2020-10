L’universo di Calvino fra prosa, musica e danza

Ultime repliche al Teatro Ivo Chiesa di “Elena” di Euripid diretta da Davide Livermore

Elena di Euripide, con Laura Marinoni protagonista, insieme a Sax Nicosia, Giancarlo Judica Cordiglia e altri tredici attori.

«Nella regia magica di Livermore, uno spettacolo totale e assoluto, musicalmente orchestrato, dove la recitazione degli attori, lucidamente invasati, è canto, danza, movimento». Avvenire

Dal 14 ottobre al Teatro Gustavo Modena

“Tintarella di luna” liberamente ispirato a Italo Calvino

Mercoledì 14 ottobre (ore 20.30) al Teatro Gustavo Modena la prima nazionaleTintarella di luna, il nuovo spettacolo di Giorgio Gallione con Cristiano Dessì, Rosanna Naddeo, Andrea Nicolini e sei danzatori.

Un viaggio nell’universo di Italo Calvino – da Le cosmicomiche a Le lezioni americane – per uno spettacolo sospeso tra danza, favola, arte e fantascienza, con lo stesso Calvino nel ruolo di deus ex machina che, in scena, inventa e rende concrete le proprie fantasie letterarie.

Venerdi 16 ottobre, alle ore 17.30 nel foyer del Teatro Gustavo Modena, Giorgio Gallione e la compagnia di Tintarella di luna incontrano il pubblico. A cura di Paolo Borio. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria inviando una mail a biglietteria@teatronazionalegenova.it oppure telefonando allo 010/5342400.

Dal 16 ottobre al Teatro Eleonora Duse

“Estate in dicembre”

di Carolina África Martín Pajares

Sulla scia del grande successo, ottenuto durante la Rassegna di Drammaturgia Contemporanea del 2019, torna Estate in dicembre della giovane e pluripremiata autrice spagnola Carolina África Martín Pajares.

Conflitti generazionali, sentimenti, ribellioni e vincoli familiari sono al centro della commedia agrodolce diretta da Andrea Collavino, con un cast affiatatissimo e tutto al femminile composto da Fiammetta Bellone, Elsa Bossi, Sara Cianfriglia, Elena Dragonetti e Alice Giroldini.

Genova e il giornalismo: incontro a Palazzo Ducale

Il Teatro Nazionale di Genova e Palazzo Ducale in collaborazione con Giglio Group presentanoGenova e il Giornalismo, incontri a tu per tu con giornalisti e scrittori.

Venerdì 9 ottobre alle 17, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, il primo appuntamento:Alto tradimento. Privatizzazioni, Dc, euro: misteri e nuove verità sulla svendita dell’Italia. Ospite Angelo Polimeno Bottai, vicedirettore del TG1. Presenta e conduce Alessandro Giglio, presidente del Teatro Nazionale di Genova.

L’ingresso è libero ma è necessario prenotarsi inviando una mail abiglietteria@teatronazionalegenova.it.

La Rassegna per famiglie “Sabato a teatro”

Da sabato 24 ottobre al Teatro Ivo Chiesa ritorna la Rassegna per famiglie Sabato a teatro, curata daGiorgio Scaramuzzino. Il primo appuntamento è con Favole al telefono, tratto da uno dei libri più amati di Gianni Rodari, con le immagini create da Gek Tessaro (spettacolo adatto a partire dai 6 anni). Biglietti: 8 Euro adulti, 6 Euro bambini.

Al termine dello spettacolo, verrà assegnato il Premio Maurizio Mastorchio al miglior spettacolo della Rassegna Sabato a teatro 2019 / 20.

Dal 13 ottobre nuovi orari delle biglietterie

Da martedì 13 ottobre le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova osserveranno un nuovo orario, attivo per tutto il resto della stagione.

Teatro Ivo Chiesa e Teatro Gustavo Modena, in presenza di spettacolo: martedì, mercoledì e venerdì 15.30-20.45; giovedì e sabato 15.30-19.45, domenica 15-18.In assenza di spettacolo da martedì a sabato 15.30-20.

Teatro Eleonora Duse, solo in presenza di spettacolo: martedì, mercoledì, venerdì 19-20.45; giovedì e sabato 18-19.45; domenica 15-18.