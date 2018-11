L’Università di Genova è presente a Orientamenti 2018, 23ª edizione del Salone della scuola, della formazione, dell’orientamento e del lavoro, con la presentazione dei suoi corsi di laurea, i colloqui di orientamento, l’area test, lo stand delle scuole dell’Ateneo e numerosi altri eventi.

Tutti gli eventi:

martedì 13 – ore 9:00 – Sala Tramontana

Presentazione iniziative didattiche:

Engineering Technology for Strategy and Security; Engineering for Building Retrofitting, Environmental Engineering, Marine officer at management level ed Educatori professionali (Laurea delle Professioni Sanitarie)

martedì 13 – ore 17:30 – Sala Maestrale

Per il ciclo “Un mare di Scienza”, conferenza “Tradizioni ed eccellenze botaniche di Liguria”.

Relatori: Laura Cornara – Luigi Minuto, docenti di Botanica e Laboratorio (DISTAV – Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita); Marco Ferrante – Caposervizio Servizio e-learning, multimedia e dematerializzazione, Università di Genova

mercoledì 14 – ore 12:30 – Magazzini del Cotone, 3° piano, modulo 8

Master class – capitani coraggiosi: Michele Piana “L’irragionevole efficacia della matematica nelle scienze naturali: alla ricerca delle cose nascoste attraverso le cose manifeste”

mercoledì 14 – ore 9 – Sala Scirocco

Conferenza “1915-1918: dopo la scuola? La guerra… La mobilitazione degli studenti nel Primo conflitto mondiale”

Relatori: Fabio Caffarena (DISFOR – Dipartimento di Scienze della Formazione); Antonio Gibelli (Università di Genova); Federico Croci (Istituto “Nautico San Giorgio” di Genova e Camogli); Graziano Mamone (DiE – Dipartimento di Economia).

giovedì 15 – ore 12 – Sala Austro

Conferenza “Realizzazione a Laigueglia di un sistema innovativo per il miglioramento della qualità dell’ambiente marino”

Relatori: Fulvio Ricci (Assessore Ambiente, Lavori Pubblici, Scuola e Innovazione del Comune di Laigueglia); Giorgio Bavestrello (DISTAV – Dipartimento di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita) Sergio Cantini (MUDS srl); Maria Linda Falcidieno – Enrica Bistagnino – Giulia Pellegri (DAD – Dipartimento Architettura e Design); Sabrina D’Agostino – Emanuela Filippi – Silvia Garrone – Jacopo Morando (Liceo Artistico Statale Klee-Barabino, Genova)

Il calendario completo delle attività UniGe a Orientamenti2018 è disponibile su: https://www.studenti.unige.it/orientamento/saloneorientamenti/