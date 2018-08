Lunedì 13 agoto, la Notte Bianca a Varazze dedicata alla musica

La Notte Bianca a Varazze di lunedi 13 Agosto: è dedicata alla Musica. Notte Bianca Music, è questo il tema scelto per l’edizione della Notte Bianca della Città di Varazze, che insieme all’Assessorato al Turismo, danno il via a questa importante manifestazione che vi condurrà attraverso un suggestivo itinerario nelle piazze e lungo le vie del centro, dove andranno in scena performance dei cantanti e dei gruppi di Varazze, dai Tieniviva Gospel Voices ai Trois Tettons, al grande jazz di Dino Cerruti e molti altri, nostro #orgogliovarazze.

Non mancheranno le animazioni per bambini con Divertimusic balli, animazione e divertimento con una elfo animatrice, Coloriamoci il viso una truccabimbi che dipingerà grandi e piccini con animali, mostri, macchine e tutto ciò che la sua fantasia vi regalerà. Un Clown distribuirà divertenti palloncini colorati, mentre Minnie e Topolino vi attenderanno sul trono gonfiabile per scattare un divertentissimo selfie.

Ecco le piazze e gli spettacoli musicali nel dettaglio

Piazza Doria – davanti al Parco del Boschetto – BANDA TZIGA – 20/22

Piazza De André – LES TROIS TETONS – 22/24

Via Coda/Cairoli – KIDS AREA – 19/23

Piazza Sant’Ambrogio – TIENIVIVA GOSPEL VOICES -20/22

Piazza Beato jacopo – EDOARDO CHIESA “COVER ITALIANE D’AUTORE” – 21:30/23

Piazza Patrone – OSCAR ABELLI QUARTET – 22/23:30

Piazza Bovani – PAOLO BONFANTI TRIO – 23:30/1:30

Piazza San Bartolomeo ART TRIO (TARANTINO, CERRUTI, SARACINO) 21:30/23

Piazza San Bernardo – LORENZO PICCONE BLUES HAMMOND TRIO 20:30/22:30

L’evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/519095275193982/?ti=ia