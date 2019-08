Lunaria Teatro, presenta le Quixotterie di Fausto Cosentino

Ultimi appuntamenti, in piazza San Matteo nel centro di Genova, con il “Festival In una notte d’estate” di Lunaria Teatro. Martedì 6 agosto ore 21.15 sarà la volta delle “Quixotterie”, un adattamento del celeberrimo Don Chisciotte, firmato da Fausto Cosentino in regia, con protagonisti gli attori di Lunaria Vittorio Ristagno, Andrea Benfante e Anna Giarrocco.

Don Chisciotte, cavaliere errante, scambia mulini per giganti, baffute contadine per incantesimi su donne meravigliose, animali per altrettanti sortilegi, circostanze consuete per affronti, catini per elmi, ecc. E’ la parabola di come la pazzia o i percorsi della mente (Don Chisciotte) e l’ignoranza (Sancho Panza) facciano smarrire l’uomo nei labirinti della conoscenza e della realtà delle cose.

Il tema del viaggio e della ricerca come ansia di assoluto, e la possibilità dell’uomo di perdersi nei meandri di se stesso e della vita vivendo percorsi alternativi o bizzarri.

La pazzia è dunque una illusione confortante: la maggiore sconfitta di Don Chisciotte sta nell’essere rinsavito.

Fausto Cosentino è nato a Izmir (Turchia) e si è trasferito giovanissimo a Genova dove vive e lavora. Regista teatrale di prosa e lirico, specializzato in comunicazione multimediale, autore e sceneggiatore, nel corso della sua carriera ha sviluppato una speciale predilezione per testi ed opere del periodo barocco, settecentesco e contemporaneo, nei confronti dei quali peraltro ha sempre avuto una naturale inclinazione.

Cosentino ha maturato esperienze anche nel campo della musica leggera, radiofonico e televisivo. Il clima onirico e visionario sono le caratteristiche principali dei suoi spettacoli, uniti ad una meticolosa cura della gestualità e ad un uso raffinato delle luci.