“Lunaria a Levante”, sabato spettacolo con i burattini a Nervi

Dopo il debutto del cartellone principale con “Novecento”, il 29 gennaio scorso all’Auditorium Montale, entra nel vivo anche il programma di “Lunaria a Levante” dedicato ai più piccoli: sabato 5 febbraio, alla Galleria d’Arte Moderna di Nervi, è infatti in agenda“I sogni di un burattino”, primo appuntamento con i pupazzi di Gino Balestrino. Due le repliche previste, alle 15,30 e alle 16,30, per venire incontro alle tante prenotazioni già pervenute. Per informazioni e per riservare il proprio posto, è possibile telefonare allo 010.2477045, 373.7894978 o scrivere a info@lunariateatro.it (biglietto unico 7 euro).

Di seguito il programma completo degli spettacoli per bambini:

Galleria d’Arte Moderna, via Capolungo (Genova Nervi)

Sabato 5 febbraio ore 15:30 e 16:30

I SOGNI DI UN BURATTINO

con i burattini di Gino Balestrino

Galleria d’Arte Moderna, via Capolungo (Genova Nervi)

Sabato 26 febbraio ore 16:30

MATITE!

con i burattini di Gino Balestrino

Galleria d’Arte Moderna, via Capolungo (Genova Nervi)

Sabato 12 marzo ore 16:30

CAPPUCCETTO ROSSO

con i burattini di Gino Balestrino

