Luca Delfino fuori dal carcere il 28 luglio: sarà collocato in una Rems della Liguria

Il 46enne genovese Luca Delfino, condannato a 16 anni e 8 mesi per l’omicidio, avvenuto nel 2007, dell’ex fidanzata Antonella Multari a Sanremo e sospettato dell’omicidio di un’altra fidanzata nel Centro storico genovese, uscirà dal carcere della Spezia il 28 luglio.

I giudici del Tribunale di sorveglianza di Genova oggi hanno infatti respinto il suo ricorso contro il diniego di un ulteriore sconto di pena per buona condotta, che gli avrebbe consentito di lasciare la casa circondariale tra due settimane.

A pesare sulla decisione, il comportamento di Delfino tenuto nel carcere di Biella, dove il cosiddetto “serial killer delle fidanzate” avrebbe avuto comportamenti molesti e minacciosi nei confronti di un altro detenuto.

Delfino pero’, una volta lasciato il carcere, sarà immediatamente trasferito in una Rems ligure (residenza per l’esecuzione di misure di sicurezza) in cui dovrà stare altri sei anni e mezzo.

I giudici hanno riconosciuto che Delfino deve essere seguito in una struttura e deve essere sottoposto a cure che non ha mai ricevuto in carcere.

Quale Rems verra’ scelta, ancora non è ancora noto.

In Liguria le Rems sono due, quella di Genova Prà, dove Delfino ha chiesto di essere trasferito perchè vicino alla famiglia, mentre l’altra è a Calice al Cornoviglio, in provincia della Spezia.

Probabilmente, secondo quanto si apprende, sarà collocato nella Rems di Genova Prà.