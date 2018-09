L’open Day de Il Grigio Team dedicato allo sport cinofilo

L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Il Grigio Team, affiliata PGS, Polisportive Giovanili Salesiane, Ente Nazionale di promozione Sportiva riconosciuto dal CONI, si occupa di diffondere e attivare Interventi Assistiti con gli Animali, comunemente indicati con il termine Pet-therapy.

Le attività proposte hanno anche una valenza sportiva di tipo ludico-ricreativo e socializzante.

L’associazione aderisce al CLIAA, Coordinamento Ligure per gli Interventi Assistiti con gli Animali e la cinofilia sociale, che unisce associazioni e singoli operatori professionali, a tutela delle attività e degli animali collaboratori.

L’equipe multidisciplinare de Il Grigio Team, coordinata dalla Presidente Dottoressa Francesca Bennardis, infermiera pediatrica con un master in Pet-therapy, conseguito presso l’Universita’ di Genova, è attualmente impegnata in numerosi progetti, in strutture del territorio ligure e collabora con l’Associazione Anteas per le attivita’ attivate in Valbormida.

Chi si occupa di Pet therapy deve essere formato e, attualmente, in Liguria, l’unico Ente accreditato da Regione Liguria, che si occupa di formazione professionale in interventi assistiti con gli animali, e’ il Laboratorio del Gusto e dell’ Ospitalita’, con sede in Varazze.

Per informazioni sui percorsi formativi abilitanti con attestato valido su tutto il territorio nazionale settorenazionalecinofilia@gmail.com o 3331132843.

L’Associazione per il 7 Settembre organizza un evento.“L’Associazione Sportiva Dilettantistica Il Grigio Team, che si occupa di promuovere le discipline cinotecniche come, ad esempio, l’Agility-Dog e la Ludo-Agility – ci spiega la vicepresidente Emanuela Murgia – organizza per venerdì 7 settembre, dalle ore 10 alle ore 18 a Celle Ligure, in via Roglio 30, presso il Centro cinofilo associativo, una giornata gratuita e promozionale, per far conoscere lo sport cinofilo.

Dalle ore 10 alle ore 12 sarà possibile provare con il proprio cane la disciplina dell’Agility, seguiti dall’ istruttrice Silvia Pisano.

Inoltre, sarà possibile ricevere consulenze e consigli relativi all’educazione e rieducazione del cane.

A seguire dalle ore 15 l’istruttrice Micaela Grasso coinvolgerà cani e famiglie in attività di gioco educativo, senza però dimenticare i cuccioli e cuccioloni che avranno a disposizione uno spazio laboratoriale pensato per le loro esigenze di crescita equilibrata e socializzazione.

Infine alle ore 17 ci sarà una gara di Ludo-Agility, aperta a tutti, con ricchi premi per i vincitori”.

Per iscriversi, ricordando che tutte le attività sono completamente gratuite, sarà necessario inviare una mail a: ilgrigioteam@gmail.com

Per maggiori info su Facebook: https://www.facebook.com/events/680092349034335/

Laura Candelo