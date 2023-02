Loano. Si intitola “Loano in Love” la serie di iniziative promosse dall’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano, in collaborazione con gli esercizi commerciali della città, in vista di San Valentino, festa degli innamorati.

Il fulcro della manifestazione sarà piazza Rocca, dove è stato posizionato un grande cuore luminoso che farà da perfetta cornice ai “selfie amorosi” degli innamorati e di chi si vuole bene.

Altri selfie-point verranno allestiti in altri punti del centro storico e nei “caruggetti orbi”, che per l’occasione si trasformeranno nei “Caruggetti dell’amore”. Grazie alla collaborazione con i commercianti, infatti, i vicoli dentro le mura saranno decorati con centinaia di cuoricini realizzati a mano dagli ospiti del Centro “Monsignor Pogliani”. All’iniziativa hanno aderito anche i negozianti di altre zone della città, che hanno deciso di collocare i cuoricini all’interno delle vetrine delle loro attività.

Chi lo desidera, potrà inviare la propria foto alla pagina Facebook di Visit Loano, dove (nei giorni immediatamente precedenti il 14 febbraio) prenderà il via il contest social che metterà in palio interessanti premi. Le foto saranno pubblicate contemporaneamente in una data che verrà comunicata sempre tramite social e, come sempre, quella che otterrà più interazioni sarà giudicata la vincitrice. Maggiori informazioni saranno pubblicate prossimamente sulla pagina Facebook di Visit Loano.

“Il concorso – spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore a turismo, cultura e sport Enrica Rocca – non è riservato esclusivamente alle coppie di innamorati, ma è aperto a chiunque stia vivendo una storia d’amore: con un amico o un’amica, ad esempio, o anche verso un animale domestico. San Valentino, infatti, è la festa degli innamorati e di chi si vuole bene e noi vogliamo celebrarli come si deve”.

Infine, i ristoranti della città hanno predisposto specifici menu ricchi di tante golosità, per regalare alle coppie non solo un momento di romanticismo e intimità ma anche una coccola speciale per i loro palati. Inoltre, le vetrine dei negozi si “vestiranno” a tema con tutti i simboli della festa degli innamorati.

“Vogliamo ringraziare i commercianti, le categorie e gli ospiti del ‘Monsignor Pogliani’ per aver lavorato con la nostra amministrazione per l’organizzazione di questa manifestazione. Come sempre, le sinergie e le collaborazioni sono l’elemento fondamentale per la buona riuscita di ogni progetto.