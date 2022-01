Loano, in biblioteca una nuova postazione dedicata a non vedenti e ipovedenti

Loano – Navigare in rete, consultare e-book e quotidiani digitali, scannerizzare testi cartacei e “leggerli” a

schermo. Sono questi alcuni dei servizi offerti dalla nuova “postazione” per non vedenti e ipovedenti

allestita presso la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano.

“Con questa iniziativa – spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore ai servizi sociali Manuela

Zunino – l’amministrazione comunale è voluta andare incontro alle necessità dei nostri concittadini non

vedenti ed ipovedenti e quindi consentire loro usufruire di tutti quei servizi normalmente offerti dalle

biblioteche pubbliche. Le moderne tecnologie hanno molto semplificato l’accessibilità da parte delle

persone affette da cecità: sta alle amministrazioni cogliere queste opportunità e metterle a disposizione di

chi ne ha più bisogno. Ringraziamo il consigliere comunale Monica Caccia ed i tecnici del settore

informatico del Comune per il grande lavoro svolto insieme al presidente della sezione savonese

dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Federico Mellone per la predisposizione di questa postazione”.

“Vorrei ringraziare il presidente Federico Mellone per la sua costante collaborazione e non solo – aggiunge

il consigliere comunale Monica Caccia – Questo è un servizio che auspicavo da tempo di poter attivare a

Loano, una città da sempre attenta al tema della disabilità e nella quale non ci devono essere barriere né

ostacoli. Loano deve essere in grado di accogliere chiunque, specie chi (come i non vedenti e gli

ipovedenti) si trova a vivere una situazione particolare e complessa eppure non vuole rinunciare alla

cultura e al divertimento. Con il presidente Mellone stiamo già lavorando ad altri progetti, che speriamo di

poter concretizzare in futuro”.

Sui pc di libero utilizzo presenti in biblioteca è stato installato il software Nvda, che “legge” i testi e le

informazioni che appaiono sullo schermo e quindi consente anche agli utenti non vedenti o ipovedenti

l’utilizzo dei computer.

Grazie a questo particolare programma, dunque, anche le persone affette da cecità potranno utilizzare i

computer, navigare in rete e consultare e-book, quotidiani digitali o audiolibri (tutti testi, questi, che gli

utilizzatori dei pc della biblioteca possono già scaricare liberamente e legalmente dalle biblioteche online o

da altri store utilizzando le proprie credenziali).

La postazione è anche dotata di scanner: grazie a questi supporti, gli utenti potranno trasformare i

documenti cartacei in documenti digitali e quindi “leggerli” a schermo sempre grazie al software Nvda.

In futuro sempre presso la biblioteca verrà allestito uno spazio presso il quale saranno disponibili alla

consultazione e al prestito volumi e riviste in Braille.