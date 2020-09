Live on Tour di Joe T. Vannelli a Portofino

Storia, arte e cultura sono gli ingredienti che accompagnano il sound ricercato di Joe T Vannelli che, con il suo Live on Tour, fa tappa a La Cervara

Un tempo Abbazia dedicata a San Girolamo, oggi la Cervara è una dimora privata dedicata agli eventi e da poco aperta all’ospitalità, un’autentica meraviglia a picco sul mare di Portofino.

Giovedì 1° ottobre, il noto DJ e Producer di fama internazionale, torna in Liguria, in uno dei tratti di costa più iconici della penisola, tra Santa Margherita e Portofino. La cornice naturalistica e la straordinaria bellezza della Cervara, con il suo singolare Giardino all’Italiana, unite alla ricercata musica di Vannelli promettono uno show da grandi emozioni.

In perfetto stile one-man-show, poliedrico e geniale, Vannelli piloterà l’immancabile drone che è ormai una cifra stilistica delle sue performance, per regalare al pubblico collegato in diretta Facebook, viste aeree dalla bellezza senza tempo del complesso dell’Abbazia, nel lussureggiante scenario del Monte di Portofino e del Golfo dei Tigullio.

L’appuntamento a La Cervara è un’altra importante tappa che l’artista aggiunge al suo tour, iniziato a Milano in pieno lockdown dal tetto di casa dell’artista e poi portato in esterna in moltissimi siti italiani di particolare valore paesaggistico, storico e artistico, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale, che di settimana in settimana fa registrare numeri da capogiro con oltre 4 milioni di visualizzazioni.

Per seguire la diretta – Giovedì 1° ottobre ore 18.30

L’vento online è diventato un appuntamento fisso per i suoi fan e gli amanti della House e a fine lockdown il live si è spostato in esterna: Cava Ruggetta di Carrara, da cui Michelangelo attinse il marmo per le sue opere; Ca’ Marcello, villa palladiana del Settecento; la Fortezza di San Leo a Rimini; l’iconica terrazza dell’Hotel Danieli di Venezia; il Fortino Napoleonico nelle Marche; il Castello di Vezio sul Lago di Como; la Villa Borromeo sull’Isola Bella; Maratea, sotto al Cristo che domina il mare; il Castello Aragonese di Taranto della Marina Militare, la Lanterna di Genova, il borgo medioevale di Castell’Arquato, la Scalinata Monumentale a Santa Maria di Leuca, il carro del Carnevale di Fano, il Faro di Capo Grecale a Lampedusa, il Castello Aragonese di Reggio Calabria, il Museo di Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano.

La Cervara

La Cervara, un tempo Abbazia dedicata a San Girolamo, fondata nel 1361, oggi dimora privata e Monumento Nazionale, è conosciuta per i suoi eventi da sogno.

Da poco offre la possibilità di vivere un’esperienza unica: soggiornare in una delle camere e suite nell’incredibile scenario del Giardino all’Italiana, unico in Italia che si affaccia sullo specchio di mare facente parte dell’area marina protetta di Portofino. Al piano nobile del Convento o nell’antica Torre Saracena tutto è pensato per unire alle suggestioni del passato le più raffinate piacevolezze contemporanee.

Il complesso monumentale è inoltre la cornice perfetta, all’interno del secolare Cenobio e nell’incanto dei suoi giardini, per celebrare eventi importanti o per incontri che semplicemente impongono riservatezza e raccoglimento. La struttura articolata consente di cogliere appieno le opportunità paesaggistiche offerte dal secolare Cenobio, nel lussureggiante scenario del monte di Portofino.

La Cervara offre anche la possibilità di un affitto esclusivo, l’intero complesso è, infatti, disponibile ad un utilizzo privato. La cornice perfetta per trascorrere un fine settimana, un soggiorno più lungo, una vacanza o una fuga…nel privato dei suoi spazi e nel calore delle sue attenzioni.