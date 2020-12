Litiga con il marito, lo manda all’ospedale ed aggredisce gli agenti: denunciata

E successo a Cornigliano. La donna ha mandato in frantumi anche la porta di un locale

Ieri pomeriggio i poliziotti hanno denunciato una 47enne italiana per resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, sanzionandola anche per ubriachezza e per la violazione della normativa “anticovid”.

L’intervento è stato richiesto dal titolare di un esercizio commerciale di Cornigliano che, poco prima, aveva ricevuto la visita di una coppia di amici.

Inaspettatamente i due lo avrebbero coinvolto in un dissidio famigliare per un presunto tradimento, degenerato poi fuori dal locale in una violenta lite, durante la quale il vetro della porta d’ingresso del negozio è andato in frantumi.

I poliziotti intervenuti hanno cercato di sedare gli animi, soprattutto quello della donna che è apparsa subito in evidente stato d’agitazione e sotto l’effetto di sostanze alcoliche, nonché sprovvista del necessario dispositivo di protezione “anticovid”. Invitata ad indossarlo e a mantenere un atteggiamento più tranquillo, ha reagito con violenza, dapprima insultando gli agenti, poi colpendoli con pugni.

La 47enne è stata condotta in Questura per la stesura degli atti, mentre il marito, particolarmente provato, è stato accompagnato presso il pronto soccorso dell’ospedale Vila Scassi.