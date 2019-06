Linea 20 e 93: le variazioni di percorso da lunedì 17 giugno

Per quanto riguarda la linea 20,in seguito dei lavori di rifacimento della copertura del Bisagno sul nodo compreso tra corso Buenos Aires, via Cadorna e viale Duca D’Aosta, a partire da lunedì 17 giugno la linea 20 sarà organizzata con due differenti modalità.

Nella fascia oraria dalle 4.00 alle 8.30 circa non vi saranno cambiamenti. Le corse verranno effettuate con i filobus per tutto il consueto percorso, da piazza Vittorio Veneto a via Rimassa.

Nella fascia oraria dalle 8.30 circa a fine servizio (ore 20.30) la linea verrà divisa in due tratte entrambe denominate 20 barrata:

la prima tratta collegherà, con i filobus, piazza Vittorio Veneto a via Cadorna;

la seconda tratta, esercita con autobus, collegherà via Cadorna con il capolinea di via Rimassa. È quindi previsto l’interscambio, tra le due tratte, in via Cadorna. Questi sono i tragitti previsti:

– in direzione via Rimassa (Foce) il bus percorrerà via Cadorna, corso Buenos Aires, corso Torino, via Rimassa (capolinea);

in direzione Cadorna il bus transiterà per corso Torino, corso Buenos Aires, viale Duca D’Aosta, piazza Verdi, via Fiume, via Cadorna.

Per quanto riguarda la linea 93:

In direzione Pegli (piazza Ponchielli): via Vespucci (capolinea), via Martiri della Libertà, via Beato Martino, via XVIII Fanciulli, via della Maona, via Opisso, piazza Ponchielli Pegli FS (capolinea).

In direzione Via Vespucci: piazza Ponchielli Pegli FS (capolinea), viale Pallavicini, Lungomare di Pegli, viale Modugno, via Argentina, via Rovetta, via Prestinari, via Vespucci (capolinea).