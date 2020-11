Liguria, Rt a 0,9. Toti: no a politica della paura, anche pressione su ospedali sta calando

“Stamattina ho voluto incontrare gli operatori impegnati al Villa Scassi per ringraziarli personalmente per tutto quello che stanno facendo. E anche qui, per fortuna, ho potuto constatare che si conferma il trend degli ultimi giorni, con una pressione sui nostri ospedali che sta lievemente e lentamente calando”.

Lo ha dichiarato oggi il governatore Giovanni Toti, che ha visitato il nosocomio genovese, dopo che ieri l’ultimo report dell’Istituto superiore di sanità ha indicato che gli indici R(t) in Liguria sono calati a 0,9.

“Questa – ha aggiunto Toti – è la migliore risposta a chi ancora una volta in questi giorni ha coltivato sguaiatamente la politica della paura, quasi auspicando una Liguria in zona rossa.

E’ un segnale incoraggiante, insieme all’indice di contagio in discesa frutto del grande lavoro e dei sacrifici che tutti noi stiamo facendo.

Evidentemente sta funzionando anche il processo messo in atto per alleggerire la pressione ospedaliera, grazie ai posti letto per la bassa intensità che abbiamo messo a disposizione nelle strutture coordinate da Alisa e in quelle gestite dalla nostra Protezione Civile.

Ogni giorno in cui rispettiamo le regole dobbiamo pensare che, oltre a farlo per noi stessi e i nostri concittadini, lo facciamo anche per tutti loro. Per chi è in prima linea e non ha mai mollato”.