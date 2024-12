Liguria International: nuove opportunità globali per le imprese liguri nel 2024

Il secondo semestre del 2024 ha segnato un’intensa attività di Liguria International, la società regionale per l’internazionalizzazione, che ha consolidato le relazioni con mercati chiave come Cina, Giappone, Spagna, Francia e Germania, promuovendo i settori strategici della cantieristica, alta tecnologia, agroalimentare e florovivaismo.

Espansione nei mercati asiatici: focus su Cina e Giappone

Cina

A luglio, Liguria International ha accolto la delegazione del Shanghai Lingang Economic Development Groupper esplorare collaborazioni nei settori dell’agroalimentare, high-tech, sanità e turismo, sottolineando l’importanza dei porti liguri come snodi strategici.

A settembre, la visita del direttore del China Council for the Promotion of International Trade ha aperto la strada a nuove collaborazioni con 26 aziende di Chengdu, specializzate in meccanica avanzata, automotive, energia, intelligenza artificiale e alta tecnologia.

Giappone

Prosegue il progetto Road to Japan, iniziato con la giornata-paese di marzo. A novembre, la delegazione della città di Kobe è stata ricevuta per rafforzare i legami economici tra i porti italiani e giapponesi. Successivamente, Liguria International ha partecipato a incontri istituzionali a Tokyo, in preparazione dell’Expo di Osaka 2025, promuovendo la partecipazione delle aziende liguri.

Promozione della nautica e della blue economy

Settembre: le eccellenze della nautica ligure sono state protagoniste al Cannes Yachting Festival, evento di livello mondiale che ha favorito il networking con i principali operatori del settore.

Novembre: il B2B Mare La Spezia ha permesso di ampliare la catena di fornitura e facilitare l’ingresso delle PMI nei mercati globali legati alla blue economy.

Settore agroalimentare: una crescita internazionale

Fruit Attraction a Madrid: a ottobre, le aziende liguri del settore agricolo e ortofrutticolo hanno partecipato per la prima volta a questa importante fiera internazionale, stabilendo contatti strategici e approfondendo soluzioni innovative per un’agricoltura sostenibile.

Missioni in Costa Azzurra e Germania:

Liguria International, in collaborazione con CNA Liguria e la Camera di Commercio Italiana di Nizza , ha organizzato una collettiva di dieci aziende per promuovere le PMI del settore agroalimentare. Una missione imprenditoriale a Monaco di Baviera , realizzata insieme alla Camera di Commercio Italo-Tedesca , ha dato visibilità al florovivaismo , ai prodotti agroalimentari e vinicoli, e al turismo ligure.



