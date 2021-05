Liguria, incidenza Covid 51 casi su 100mila abitanti. Toti: a un passo da area bianca

“La Liguria è a un passo dalla zona bianca, con la Città metropolitana di Genova a la Provincia di Savona al di sotto, in modo significativo, della quota che la determina, ovvero 50 casi ogni 100mila abitanti”.

Lo ha dichiarato stasera il governatore ligure Giovanni Toti.

“I numeri di oggi – ha aggiunto Toti – confermano la flessione del contagio e il miglioramento della situazione.

La nostra regione registra nel complesso 51 casi ogni 100mila abitanti a settimana, mentre sotto soglia restano Genova con 43 casi e Savona con 41.

La provincia di Imperia è a quota 52, quella della Spezia a 71.

Tutte le quattro province registrano dati in calo rispetto a ieri.

Inoltre, prosegue il calo dell’occupazione dei posti letto. Oggi, anche in un giorno come la domenica in cui le dimissioni sono solitamente ridotte, sono 11 in meno.

Sul fronte dei vaccini siamo al 93% del somministrato sul consegnato, segno che la nostra campagna continua a ritmo sostenuto.

Il calo costante del contagio e il fatto che le somministrazioni proseguano senza sosta ci confermano ancora di più le nostre convinzioni: le riaperture non sono solo possibili, ma necessarie.

Con questi dati, il coprifuoco è una misura che può e deve essere superata per dare un vero impulso alla ripartenza del Paese.

Serve mantenere alta l’attenzione, monitorare costantemente l’andamento del contagio, ma anche ripartire. Farlo oggi non solo è possibile, è indispensabile”.