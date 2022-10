Liguria in Galles ai Mondiali di Coastal Rowing

A Saundersfoot Harbour, nel Galles occidentale, nel prossimo week end si svolgeranno i Mondiali di Coastal Rowing, riservati alle società, che anticiperanno, di fatto, i Mondiali di Beach Sprint che, invece, sono riservati ad equipaggi nazionali.

Dal 7 al 9 ottobre 23 nazioni, 235 barche e 543 atleti si daranno battaglia nelle acque dell’oceano che lambisce il Galles per conquistare uno dei titoli in palio.

La Liguria sarà presente con Federico Garibaldi della Canottieri Santo Stefano al Mare, pluricampione mondiale e atteso questa volta dalla difficile specialità del singolo dopo i successi nel doppio e nel 4 di coppia. Con lui anche Riccardo Delfino, già tesserato per i colori santevesi ma oggi in forza all’SC Esperia-Torino. Sempre nel singolo, al via anche Giovanni Melegari della Sportiva Murcarolo. Folta presenza anche nel doppio con Rowing Club Genovese (Giacomo Costa, Edoardo Marchetti) e Sportiva Murcarolo (Lorenzo Caprile, Samuel Cantilonne). Sportiva Murcarolo sulla linea di partenza anche del 4 di coppia con Pietro Sitia, Guglielmo Melegari, Stefano Vinci, Mario Mangraviti e Fabio Siracusa. In questa specialità, in gara con i colori del CC Saturnia Trieste, c’è anche Lorenzo Gaione.

Freschi campioni d’Italia a Procida lo scorso fine settimana, Annalisa Cozzarini e Rosario Panteca si schierano nel doppio misto con il Rowing Club Genovese. Nel doppio e al timone del 4 di coppia maschile, anche l’imperiese Marta Ardissone.