L’Expo Alta Val Trebbia compie 10 anni e si presenta in mongolfiera

Inaugurato questa mattina, per le tre giornate di qusto weekend dal 27 al 29 luglio 2018 e per il decimo anno, si svolge l’ Expo Alta Val Trebbia, a Loco di Rovegno presso il quartiere espositivo “Bosco della Giaia”.

Era nel 2009 quando il Comitato Expo si riusniva per la prima volta con lo scopo di promuovere i prodotti e le attività della Val Trebbia in un evento che potesse offrire possibilità di sviluppo e visibilità per le imprese e divertimento per i partecipanti.

Nel corso delle edizioni ha raccolto diversi aderenti, attirando anche personalità del mondo dello spettacolo che si esibiscono durante le serate. Ma è diventato anche un’occasione per discutere di importanti tematiche legate allo sviluppo locale.

Nel 2017 Expo Alta Val Trebbia ha coinvolto oltre 50 espositori, distribuiti su 3.000 mq. di superficie e ha visto la presenza di oltre 10.000 persone.

Nel settore “I Nostri Sapori” sarà possibile conoscere e degustare i moltissimi prodotti del territorio, per primi i canestrelli prodotti in quasi tutti i Comuni della Valle da Torriglia a Montebruno per passare a Rovegno; i funghi porcini di qualità e fragranza uniche, il miele, gli ortaggi coltivati direttamente dalle Aziende Agricole, senza dimenticare l’olio, la birra, i salumi di alta qualità, i formaggi con qualità riconosciute dai Presidi Slow Food e gli ottimi vini dei colli Piacentini.

A tutto ciò si aggiungerà il punto ristoro a Km 0 organizzato dai Volontari del Soccorso Alta Val Trebbia e dall’Associazione Turistica Loco.

Expo Alta Val Trebbia sarà inoltre un’occasione importante di visibilità per i molti luoghi di interesse presenti in Val Trebbia, tra cui il Parco Naturale regionale dell’Antola, il Lago del Brugneto e i diversi edifici storici.

Si potrà inoltre assistere alle stupende esibizioni dei Falconieri, sarà presente la struttura del Palalupo del Parco Nazionale Tosco Emiliano, possibilità di vedere la Valle ed il suo Fiume a bordo di una mongolfiera, si esibiranno i migliori comici liguri, spettacolo pirotecnico, incontri culturali, animazione e laboratori per bambini, il Primo Campionato Mondiale del Canestrello Ligure e per finire lo spettacolo della mitica band genovese I Trilli.

A proposito dela mongolfiera, si potrà provare il brivido di salire ad un’altezza di 30 / 50 metri, tempo permettendo, dalle 17 alle 20 all’esigua cifra di 5 euro. .

L’appuntamento è al Bosco della Giaia di Loco di Rovegno fino a domenica dalle 10 fino alle 24.

Internet: https://expoaltavaltrebbia.com