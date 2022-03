Levante Savonese unito per la pace, fiaccolata per il popolo Ucraino nei Comuni di Varazze, Albisola, Stella, Urbe, Mioglia e Sassello

Levante Savonese unito per la pace, sotto l’organizzazione dell’associazione territoriale Il Levante Savonese, i Comuni del comprensorio si sono uniti scegliendo di scendere in piazza dando vita a una iniziativa che, organizzata in contemporanea nelle diverse cittadine, ha lo scopo di alzare e far sentire un unico e forte NO ALLA GUERRA.

“Il momento storico che stiamo vivendo ha toccato profondamente ogni nostra comunità – commenta il presidente dell’associazione, Maurizio Garbarini, anche sindaco di Albisola Superiore – Le immagini tragiche che arrivano dal fronte ucraino tolgono il fiato.

Mentre la guerra divide i popoli, Il Levante Savonese ha scelto di organizzare un semplice ma significativo momento di unione. Hanno aderito tutti i Comuni rappresentati all’interno del sodalizio territoriale, ottenendo anche la collaborazione dei Comuni di Albisola Marina e Sassello che si sono uniti all’iniziativa perché potesse coinvolgere una rappresentanza sempre maggiore di territorio”.

“In un momento così incerto e drammatico l’unione è fondamentale – aggiunge il consigliere regionale Alessandro Bozzano, nel direttivo dell’associazione –

I Comuni del comprensorio del Levante hanno scelto di coordinarsi per un’iniziativa che potesse superare i confini comunali, scendendo nelle proprie piazze ma uniti nello spirito, alzando fiaccole simboliche che possano accendere la luce della ragione dove oggi il buio del conflitto sta oscurando la vita di civili innocenti”.

A causa delle normative Covid, la fiaccolata si terrà in forma statica.