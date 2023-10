L’elicottero Nemo della Guardia Costiera soccorre un 77enne ferito

Un uomo di 77 anni è stato messo in salvo dall’elicottero Nemo 16 della Guardia Costiera decollato dalla Base Aeromobili di Sarzana.

Alle 23.10 del 5.10.2023, l’equipaggio di volo impiegato in servizio di allarme è stato allertato dalla Direzione Marittima di Genova per prestare assistenza ad un uomo ferito nell’entroterra di Rapallo, nei pressi della località Cicagna.

In attesa dell’evacuazione medica, il malcapitato veniva immobilizzato dal personale dei Vigili del fuoco intervenuti sul posto per prestare assistenza e dal personale del Centro Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria (CNSAS), con cui dal 2015 vige una convenzione che ha garantito, negli anni, un’efficace collaborazione e condivisione di professionalità con gli equipaggi di volo della Guardia Costiera, nonché il raggiungimento di diversi risultati nella gestione dei soccorsi in zone montuose e impervie.

La prontezza nel coordinamento delle operazioni di soccorso ha consentito, inoltre, che l’elicottero Nemo 16 giungesse nei pressi del luogo delle operazioni in pochi minuti dopo il decollo, avvenuto in circa 30’ dalla richiesta d’intervento.

Una volta sul posto, l’esperienza dell’equipaggio e del personale soccorritore a terra, hanno prevalso sulle difficoltà di estrazione derivanti dalla fitta vegetazione e dai numerosi ostacoli presenti, consentendo il verricellamento in sicurezza dell’aerosoccorritore e successivo recupero in barella dell’infortunato, da circa 50 metri di altezza.

La zona boschiva, l’accentuata pendenza del luogo e il perdurare delle operazioni hanno infatti reso necessario un rapido e continuo confronto tra i soccorritori presenti a terra e l’equipaggio di volo che hanno collaborato in stretta sinergia affinché si procedesse ad un’estrazione sicura.

Terminate le operazioni di recupero, l’elicottero della guardia costiera si è diretto all’ospedale San Martino di Genova per affidare l’infortunato alle cure del personale medico specializzato.