L’elicottero Nemo della Guardia Costiera effettua evacuazione medica da nave

La mattina di giovedì 22 aprile 2021, alle 9.35, l’elicottero Nemo 02 della Guardia Costiera è decollato da Sarzana per l’evacuazione, da una nave gasiera spagnola, la “Hispania Spirit”, di un marittimo filippino 28enne con patologia agli arti inferiori.

Dopo aver imbarcato un medico del 118 Toscana, l’elicottero ha raggiunto la nave, in navigazione a circa 40 miglia dal porto di Livorno, e ha effettuato il recupero dell’infortunato, tramite verricello di soccorso, per il successivo trasferimento presso la piazzola dell’Ospedale di Livorno, dove è stato affidato alle cure del personale sanitario. L’intera operazione si è conclusa alle 11.15.

La Guardia Costiera è responsabile per Legge del coordinamento e della conduzione delle operazioni marittime di ricerca e salvataggio, 365 giorni all’anno e 24 ore su 24, sull’intero territorio nazionale.

In particolare, le sezioni elicotteri della Guardia Costiera sono specializzate nell’attività di Ricerca e Soccorso (S.A.R. – Search and Rescue) con elicotteri ed equipaggi in grado di condurre operazioni complesse in condizioni climatiche e di visibilità estreme, sia diurne che notturne.