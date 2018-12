Legali Aspi: nessuna denuncia a giornalisti, ma far luce sui virgolettati degli interrogatori

In relazione alle notizie pubblicate da alcuni organi di stampa sull’esposto presentato l’undici dicembre scorso in procura a Genova dai legali dei dirigenti e dei funzionari di Autostrade per l’Italia indagati nell’ambito dell’inchiesta sul tragico crollo del Ponte Morandi, gli avvocati difensori oggi hanno chiarito all’agenzia Dire che “l’esposto non contiene alcuna denuncia nei confronti dei giornalisti che hanno scritto delle vicende giudiziarie relative all’inchiesta sul crollo del ponte, ritenendo la liberta’ di stampa un pilastro fondamentale della nostra democrazia”.

Inoltre, hanno ribadito che l’obiettivo dell’iniziativa giudiziaria “e’ invece semplicemente quello di avere conferma dalla procura della veridicita’ dei virgolettati degli interrogatori degli indagati stessi, comparsi sulla stampa. Cio’ ai fini della tutela dei diritti degli indagati medesimi. Qualsiasi altra interpretazione e’ fuorviante e non rappresenta la volonta’ degli avvocati difensori degli indagati che hanno presentato l’esposto”.