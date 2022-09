Le Under 16 del Park Tennis Genova sono vicecampionesse d’Italia

Grande soddisfazione per il Park Tennis Genova per un nuovo importante risultato a livello giovanile e nazionale. La squadra composta da Lucrezia Musetti, Lucia Gaio, Giulia Bizzarri e Virginia Zaia, capitanata dal maestro Andrea Dalla Giovanna, ha partecipato a Bari alle Final Eight under 16 femminili nazionali.

Nel primo giorno di incontri la squadra è stata sorteggiata contro la testa di serie n. 1, Tennis Club Palermo 2, il cui risultato ha portato la parità sui singolari e la vittoria al doppio decisivo per il Park Tennis Club.

Il giorno successivo in semifinale le ragazze gialloblu hanno incontrato, in un derby, il Tennis Club Genova, che nel corso dell’intensa giornata, a seguito di partite molto lunghe e combattute, hanno portato alla parità dopo i singolari e la vittoria del doppio Park al super tie break decisivo 10-8.

Giunti quindi in finale, nella giornata di domenica, Musetti, Gaio, Bizzarri e Zaia hanno incontrato il CT Padova che si è aggiudicato il titolo vincendo i due singolari molto lottati.

Il Park Tennis Club, in ragione della finale ottenuta, è vice campione d’Italia Under 16 femminile.

Il capitano Dalla Giovanna esprime la sua soddisfazione e si congratula con le atlete per la passione, la determinazione, il cuore e l’agonismo che hanno dimostrato ad ogni punto, lottando per i colori giallo-blu.

Massima anche la soddisfazione del Direttivo del Park per questo nuovo e importante traguardo agonistico raggiunto grazie alla coesione tra staff tecnico e atlete.