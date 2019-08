Le migliori app per seguire i risultati sportivi in diretta

La nuova stagione calcistica della massima serie italiana sta per ricominciare e, in tale occasione, il Genoa sarà impegnato in trasferta contro la Roma di Paulo Fonseca. La partita, in programma per il prossimo 25 agosto, si disputerà alle 20:45 allo Stadio Olimpico della Capitale. Chi si troverà fuori casa sarà, con ogni probabilità, impossibilitato a seguire i risultati del match in diretta, ma niente paura: in questo articolo abbiamo selezionato le migliori app per smartphone che vi permetteranno di restare sempre aggiornati sulle prestazioni in campo della vostra squadra del cuore, e non solo.

Skores

Skores è una tra le app più complete e versatili per seguire i risultati sportivi in diretta, disponibile sia per Android che per iPhone. Il download è gratuito per cui, una volta scaricata, potrete impostare la vostra squadra del cuore e ricevere le notifiche in diretta a ogni azione rilevante. Ma non è tutto: Skores vi permette anche di visualizzare le statistiche dei due team impegnati nell’incontro, offrendovi la possibilità di formulare un pronostico completo e ragionato. E, se siete alla ricerca del miglior sito di scommesse, l’app vi consente di consultare le quote per la partita. Oltre al calcio, potete seguire gli aggiornamenti in diretta di altri 11 sport, tra cui basket, rugby, pallavolo, tennis e football americano.

LiveScore

LiveScore è un’app dall’interfaccia intuitiva e minimale, che vi permette di seguire in tempo reale i risultati dei campionati calcistici di tutto il mondo. All’interno della scheda di riepilogo del match sono presenti numerose informazioni interessanti, dal nome dell’arbitro alle formazioni schierate in campo, fino alla classifica aggiornata in tempo reale. Non mancano inoltre le statistiche degli ultimi incontri disputati dalle due squadre, compresi i faccia a faccia. Oltre al calcio, potete seguire l’hockey, il basket, il tennis e il cricket in maniera del tutto gratuita. L’applicazione LiveScore è disponibile per Android e iPhone.

OneFootball

OneFootball è l’app che non può assolutamente mancare sugli smartphone degli appassionati di calcio: l’interfaccia pulita e completa permette di seguire con facilità tutti gli aggiornamenti riguardanti la propria squadra del cuore: sulla home infatti, compaiono i prossimi match e le notizie di maggior rilievo per il team. La scheda Video invece, offre una panoramica delle migliori azioni della settimana. La scheda Trasferimenti, infine, permette di visualizzare tutti i giocatori in entrata e in uscita, nonché i contratti rinnovati per la stagione in corso. Dalla scheda del match si possono invece consultare diverse informazioni riguardati le due squadre, dalla cronaca in diretta alle formazioni schierate in campo.

SofaScore

SofaScore è un’applicazione completa e funzionale, che vi permette di seguire tutte le partite in diretta dalla pagina principale, con classifiche aggiornate in tempo reale. Avete inoltre la possibilità di impostare la vostra squadra preferita in tutta facilità e ricevere le notifiche a ogni goal o azione di rilievo. Potete altresì cambiare sport tramite un pratico menù a tendina posizionato in alto, e scegliere tra calcio, tennis, basket, pallavolo, motori e molto altro ancora, dal ciclismo al biliardo. L’app SofaScore è disponibile gratuitamente sia su iPhone che su Android.

Pronti a seguire la nuova stagione di campionato? Grazie a queste app, non perderete mai un aggiornamento dai campi di tutta Italia e oltre.