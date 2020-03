Visione gratuita di due bellissimi film

In questo momento così delicato, DOMINUS mette a disposizione la visione gratuita di due film, ricchi di significato soprattutto in questo periodo di Quaresima

CRISTIADA (la storia del popolo messicano contro il regime dittatoriale massonico di Plutarco Elías Calles) e IL RISVEGLIO DI UN GIGANTE (la straordinaria vita di Santa Veronica Giuliani).

Abbiamo scelto questi due titoli, tra tutti i film distribuiti da DOMINUS PRODUCTION, per il loro profondo valore storico e spirituale. Entrambi i film narrano storie vere di uomini e donne comuni, che hanno fatto fronte a grandi avversità, mostrando la capacità di ogni essere umano di essere la differenza. Ogni ostacolo e ogni limite cela l’opportunità di migliorare noi stessi e il mondo in cui viviamo.

Che il Signore benedica ognuno di noi, le nostre famiglie e il nostro amato Paese. Uniti tra di noi e con Lui per rialzarci insieme più forti di prima.

DOMINUS TEAM

Per visualizzare i film messi a disposizione gratuitamente:

1. accedere al sito Dominus on-demand, sezione DOMINUS regala #iostoacasa:https://dominusproductionstore.com/109-iorestoacasa

2. registrarsi oppure accedere con il proprio login se siete già iscritti

3. godersi uno dei due bellissimi film messi a disposizione

CRISTIADA: narra l’eroica resistenza del popolo messicano contro il regime dittatoriale massonico di Plutarco Elías Calles. La trama ruota attorno ad alcuni dei principali protagonisti storici di quegli anni come il generale Gorostieta Velarde, personificato da uno straordinario Andy García che, inizialmente non interessato alla causa, successivamente deciderà di mettere la sua strategia militare a servizio di questi piccoli e rinnegati, trasformando un gruppo di contadini, studenti, intellettuali e ribelli anarchici in un esercito moderno e disciplinato, capace di bloccare l’avanzata delle truppe federali. Il cammino interiore del Generale Gorostieta si intreccerà con il cammino del quattordicenne José Sanchez, giovane audace e dedito ad una profonda ricerca di giustizia, il cui impegno e la cui forza, ben al di là di ogni aspettativa, diventeranno fonte d’ispirazione per il Generale stesso. Il film è tratto da avvenimenti realmente accaduti.

IL RISVEGLIO DI UN GIGANTE: La straordinaria vita della mistica Santa Veronica Giuliani (1660-1727) è stata accompagnata fin dal suo inizio da segni soprannaturali, culminati con la stigmatizzazione a 33 anni. Quest’eccezionale esistenza tra grandi doni e combattimenti contro i demoni fu vissuta nel nascondimento all’interno del convento delle clarisse cappuccine a Città di Castello in Umbria ed è arrivata fino a noi tramite un vastissimo diario di oltre 22.000 fogli manoscritti, che lei dovette scrivere per obbedienza e che è stato definito “un tesoro nascosto”. La sua incredibile esperienza vissuta in un rapporto quotidiano e straordinario al tempo stesso con Dio e Maria Santissima, le innumerevoli visite in paradiso, in inferno e in purgatorio e la comprensione dei più grandi misteri della fede, la portano ad essere considerata “l’anima più adornata di doni soprannaturali dopo la Madre di Dio” (Papa Leone XIII).

Si ringrazia New Land Films (produttore del film CRISTIADA) e Giovanni Ziberna e Valeria Baldan (registi e produttori del film IL RISVEGLIO DI UN GIGANTE) per aver autorizzato DOMINUS nella distribuzione gratuita di questi due meravigliosi film .