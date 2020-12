Le assemblee dello SNALS dal 14 dicembre saranno on line

Quest'anno il sindacato della scuola SNALS propone tre assemblee on line per informare il mondo della scuola e presentare le novità in seno alla propria organizzazione

SAVONA- Si svolgeranno on line le assemblee organizzate, dal 14 al 18 dicembre, dalla segreteria provinciale Snals (Sindacato Nazionale Autonomo dei Lavoratori della Scuola), guidata a Enzo Sabatini.

Le assemblee, che hanno lo scopo di informare il personale scolastico, verteranno sui seguenti argomenti: novità riguardanti il nuovo staff dello SNALS di Savona e presentazione; intervento

sulla didattica digitale integrata del professor Alberi; le novità del DPCM del 3/11/2020 relative al personale ATA, intervento del dottor Viti; pensioni, organici, nomine e legge di bilancio, intervento del segretario professor Sabatini; presentazione del nuovo sito e le modalità di comunicazione con gli iscritti, intervento del professor Bina; i servizi del patronato, intervento della dottoressa Ruffino; i concorsi in atto ed i nostri corsi Snals, intervento del professor Alberi.

“Il calendario delle tre assemblee che lo Snals propone per discutere, con gli operatori della scuola, in orario di servizio, le principali tematiche del settore- ci ha spiegato lo stesso Enzo Sabatini, segretario provinciale- viene divulgato per tempo nella speranza di poter contare su una significativa presenza di colleghi. Le assemblee serviranno per fare il punto sulla situazione del comparto dell’istruzione, per quanto riguarda la nostra provincia. Saranno infatti l’ occasione per presentare le tante novità che ci riguardano ed esaminare e discutere le varie problematiche generali e provinciali legate al settore educativo”.

Queste le date e gli orari delle assemblee.

L’ assemblea di lunedi 14 dicembre (dalle ore 8 e10 alle ore 11 e10) è convocata per gli Istituti Comprensivi di Alassio, Albenga I, Albenga II, Andora, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure e Val Varatella. Per partecipare alla riunione video si può fare clic su questo link: https://meet.google.com/vnh-bdun-aha

Oppure per partecipare telefonicamente comporre il numero 02 3041 9955 digitando il PIN: 431 624 851#

L’ assemblea di mercoledì 16 dicembre (dalle ore 8 e10 alle 11 e 10) è convocata per gli Istituti Comprensivi di Savona, Albissole, Cairo Montenotte, Carcare, Millesimo, Quiliano, Sassello, Spotorno, Vado Ligure, Varazze e per il C.P.I.A.

Per partecipare alla riunione video è possibile fare clic su questo link:

https://meet.google.com/gck-zimt-vwj

Oppure per partecipare telefonicamente comporre il numero 02 8732 3415 digitando il PIN: 521 874 035#

L’assemblea di venerdì 18 dicembre (dalle ore 11 alle 14) è convocata per Istituti Superiori di Savona, I.I.S. “Patetta” Cairo M., Liceo “Calasanzio” Carcare, I.I.S. Alassio, Liceo “Bruno” Albenga, I.I.S. “Falcone” Loano, Liceo “Issel” Finale Lig., I.I.S. Finale Ligure.

Per partecipare alla riunione video fare clic su questo link:

https://meet.google.com/tux-diuq-ktd

Oppure per partecipare telefonicamente, comporre il numero 02 8732 3702 e digitare il PIN: 951 460 986#

Le assemblee, a norma dell’art. 3 comma 3 del CCRD Liguria del 16/6/2008, sono convocate per tre ore per consentire al personale interessato di poter raggiungere in tempo utile la propria sede.

CLAUDIO ALMANZI