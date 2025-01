“L’azzurro sopra” di Sandra Vezzani, un viaggio poetico tra speranza e riflessione selezionato per Casa Sanremo Writers 2025.

“L’azzurro sopra” di Sandra Vezzani (Aletti Editore) è una silloge poetica che esplora la ricerca dell’essenziale attraverso la metafora del mare e del cielo.

In questo libro, selezionato per Casa Sanremo Writers 2025, l’autrice intreccia immagini di mare e di quiete, invitando il lettore a un’esperienza meditativa e profonda, in cui la natura diventa specchio di emozioni, speranze e nostalgia.

La silloge si dispiega in componimenti che richiamano il ritmo del respiro e della riflessione, creando un percorso intimo attraverso il quale la poetessa osserva il mondo, i ricordi e le esperienze vissute.

Con una scrittura evocativa e potente, Sandra Vezzani accompagna il lettore attraverso versi che richiamano i colori della sua anima, lasciando emergere la delicatezza e la forza che caratterizzano le sue poesie.

L’azzurro sopra è un invito a trovare conforto nei momenti di calma e di solitudine, dove l’autrice trova il coraggio di confrontarsi con se stessa e con il proprio desiderio di libertà.

Ogni parola diventa un tassello di un mosaico più grande, un’ode all’essere e al sentire, che conferma Sandra Vezzani come una voce emergente e ricca di sensibilità nel panorama letterario contemporaneo.

Aletti Editore ha saputo valorizzare questa raccolta con un’edizione curata e poetica, che ben si presta ad una lettura che richiede tempo e contemplazione.

Selezionato per Casa Sanremo Writers 2025, L’azzurro sopra si presenta come un’opera imperdibile per chiunque voglia immergersi nella poesia e ritrovare una parte di sé.

Sandra Vezzani

“Questo libro nasce da solo. La mia poesia è nata da sola.

Ha restituito a me stessa l’armonia e mi ha permesso di far dialogare una parte di “pancia” che ci appartiene e che, nel mio caso, era costantemente allontanata dalla parte cognitiva iper controllante.

Scrivere è stato ed è per me scoprire, una continua curiosità che si accoppia alla consapevolezza che siamo essere in continua evoluzione, in continuo movimento.

Io credo che la poesia sia l’inaspettato! Una preghiera silenziosa in un giardino in piena fioritura dove, se riusciamo a volgere i nostri occhi al cielo, sopra, in alto, scorgeremo una piccola “striscia d’azzurro” che altro non è che l’esplosione di vita che ci portiamo dentro, dove i semi sono stati piantati tanto tempo fa e a poco a poco se riusciamo ad accorgercene possono spuntare i fiori!”

