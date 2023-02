Lazio-Samp, le statistiche pendono per la squadra di Sarri

Questa sarà la 114a sfida in Serie A tra Lazio e Samp: il bilancio è favorevole ai biancocelesti con 54 successi contro i 27 dei blucerchiati, completano 32 pareggi, compreso l’ultimo 1-1 nella gara d’andata del campionato in corso giocata il 31 agosto 2022 (reti di Immobile e Gabbiadini).

La Lazio ha vinto 10 delle ultime 13 partite di Serie A contro la Sampdoria (2N, 1P), ma ha pareggiato per 1-1 nel match d’andata: i blucerchiati non riescono a rimanere imbattuti in entrambi gli incontri contro i biancocelesti nello stesso massimo torneo dalla stagione 2015/16 (un pareggio e una vittoria). Solo contro la Fiorentina (58) la Lazio ha vinto un maggior numero di partite in Serie A che contro la Sampdoria (54). Lazio e Sampdoria non hanno pareggiato nessuno degli ultimi 17 incontri giocati nel girone di ritorno in Serie A (13 vittorie biancocelesti e quattro blucerchiate): l’ultimo segno ‘X’ nella seconda parte di campionato risale all’1 febbraio 2004 (1-1 con reti di Stefano Fiore e Fabio Bazzani). Il punteggio più frequente tra Lazio e Sampdoria in Serie A è il successo per 1-0 dei capitolini, finale di 18 incontri: l’ultimo firmato dalla rete di Luis Alberto, il 20 febbraio 2021, all’Olimpico.