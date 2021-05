Lazio-Genoa, Criscito si ferma ai box durante allenamento

Allenamento al centro sportivo Gianluca Signorini sotto la guida del tecnico Davide Ballardini e del suo staff.

A seguire l’allenamento a bordocampo anche il Presidente Enrico Preziosi e come sempre il Direttore Sportivo Francesco Marroccu e il Club Manager Marco Rossi.

L’allenamento è iniziato con il riscaldamento tecnico ed è proseguito con esercitazioni tattiche, concentrandosi in particolare sul possesso palla. Per chiudere con la partitella alla quale non ha preso parte Mimmo Criscito. Il capitano si è fermato per un problema muscolare e nelle prossime ore verrà sottoposto agli esami strumentali dallo staff sanitario guidato dal dottor Pietro Gatto. Non sarà sicuramente della sfida di domenica all’Olimpico di Roma (ore 12.30; diretta su Dazn), così come lo squalificato Goran Pandev.