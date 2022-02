Lavoro, da Etjca oltre 2000 richieste in tutta Italia

In Liguria si ricercano Infermieri e addetti della grande distribuzione ed industria alimentare

Etjca, agenzia per il lavoro 100% made in Italy nel mese di febbraio propone oltre 2000 posizioni per figure professionali da inserire in diversi ambiti su tutto il territorio nazionale.

Tra i settori attualmente più attivi si registrano l’industria metalmeccanica con oltre 480 figure ricercate, in particolare saldatori, elettricisti, operai e manutentori meccanici.

Il comparto della grande distribuzione e dei supermercati continua a rappresentare uno dei settori più attivi, anche l’industria alimentare assume più di 90 candidati, e oltre 80 sono le posizioni disponibili nel settore dei trasporti e logistica.

Nelle regioni del Nord Italia sono attive più di 1100 ricerche, tra queste segnaliamo in Lombardia posizioni nei settori della ristorazione, trasporti e logistica, industria metalmeccanica.

In Piemonte si ricercano addetti al magazzino e saldatori. In Veneto sono attive molteplici ricerche nell’industria della carta e del legno.

In Liguria si ricercano Infermieri, e addetti da inserire nella grande distribuzione e nell’industria alimentare.

Numerose le opportunità di impiego nel Centro Italia, in Toscana segnaliamo offerte nel settore della ristorazione e nell’industria metalmeccanica, nel Lazio si ricercano addetti alla contabilità, alle vendite, ai trasporti e alla logistica.

In Abruzzo si registra una forte richiesta di personale nel settore della cura della persona e nell’industria metalmeccanica.

In Umbria sono attive molte richieste per l’industria tessile e dell’abbigliamento, oltre che per l’industria metalmeccanica. Più di 200 le ricerche attive in Emilia-Romagna distribuite tra l’industria tessile, farmaceutica, alimentare e metalmeccanica.

Molteplici le proposte di lavoro nel Sud Italia e nelle Isole.

In Sardegna si ricercano addetti ai servizi finanziari e informatici. In Sicilia attive ricerche nel settore dell’edilizia e della ristorazione.

In Puglia aperte diverse posizioni nell’industria delle telecomunicazioni e metalmeccanica.

Grazie alla tecnologia e a innovativi strumenti di headhunting, Etjca è in grado di individuare i migliori talenti per ciascun progetto, in maniera flessibile e personalizzata.

I potenziali candidati possono consultare il database di offerte di lavoro oppure inviare la candidatura spontanea attraverso il sito.

Gli annunci possono essere filtrati per regione, città, settore, ruolo, tipo di contratto e disponibilità oraria, rendendo la ricerca efficace e immediata.

Per sottoporre la propria candidatura a un’offerta di lavoro specifica, è necessario registrarsi al sito di Etica con pochi e semplici passaggi.

