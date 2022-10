L’Associazione Allenatori ha premiato i Mister vincitori della stagione 2021-22

Si è svolta nella serata di martedi 11 ottobre, nella Sede Provinciale dell’Aiac, a Genova, l’Assemblea Ordinaria dell’Associazione; erano presenti moltissimi Allenatori.

Ha fatto gli onori di casa il Vice Presidente Provinciale Fulvio Ganci, cedendo immediatamente la parola al Presidente Provinciale Gianni Masala che ha effettuato una interessante prolusione, dove ha immediatamente espresso grande soddisfazione per la numerosa platea presente; segno tangibile della dinamicità dell’Associazione e dell’ottimo lavoro svolto dai Consiglieri della stessa.

Il Presidente ha poi salutato la presenza del Presidente Regionale dell’Aiac, Ugo Maggi (foto a destra), e quella del Preparatore Atletico del Genoa , Armando Calligaris, nonché Docente dei Corsi di Formazione dell’Aiac. Masala ha sottolineato le grandi difficoltà sopportate a causa della pandemia, e come l’Aiac abbia potuto sopperire attraverso corsi webinar, con riunioni virtuali o corsi e-learning, in modo da garantire la corretta formazione ai Mister e garantire loro il necessario ed utile aggiornamento per soddisfare l’acquisizione obbligatoria per le abilitazioni dei vari trienni. Il Presidente ha poi presentato e premiato gli Allenatori vincitori dei Campionati dello scorso anno; ecco l’elenco dei Mister vincenti: Paolo Atzori (Under 14 Provinciale), Alessio Bonadio (Under 18 Regionale), Alex Caneva (Under 15 Provinciale), Andrea Dalmazi (Under 16 Regionale), Stefano De Rosa (Under 17 Regionale), Massimo Gravina (Under 17 Provinciale), Gian Luca Marrale (Juniores II’ Livello Regionale), Maurizio Murtas (Under 15 Regionale), Davide Palermo (1a Categoria Regionale), Massimo Sciutto (Promozione Regionale) e Gianni Stevano (1’ Categoria Regionale).

Ultimate le premiazioni il Presidente Masala (foto sotto a sinistra), dopo avere nuovamente esaltato il ruolo dell’Associazione nell’organizzazione sempre migliore dei Corsi per l’Aggiornamento dei Tecnici, nonché per la tutela dei propri associati, ha spiegato le novità inerenti al riconoscimenti dei vari tipi di Diplomi, e le categorie che le varie licenze consentono di potere allenare; dopodichè ha presentato il Prof. Calligaris (foto sotto a destra), che ha intrattenuto i presenti con un mini corso riguardante l’innovativo tema riguardante la allenabilità dell’aspetto cognitivo del calciatore come atleta pensante; il relatore ha attirato sin da subito l’attenzione dei presenti con la provocatoria distinzione tra il Talento ed i Talenti, da quello innato di Maradona ai possibili talenti ignoti da costruire; insomma si è anche sviluppato un interessante dibattito con i Coach presenti, con il Professore che ha dovuto rispondere alle molte domande di una platea decisamente attenta e frizzante.

Al termine della serata abbiamo anche sentito brevemente l’opinione del Presidente Regionale Ugo Maggi, che ha lodato l’operato dell’Associazione per la sua vitalità e presenza, e la crescita esponenziale nei numeri degli iscritti; ha poi parlato delle iniziative importanti condotte dall’Aiac, come ad esempio l’obbligatorietà dei Tecnici qualificati nelle varie categorie, ha elogiato Renzo Ulivieri e la Scuola di Coverciano, ed ha anche sottolineato conquiste fondamentali quali l’abolizione dell’età anagrafica-limite per poter allenare, l’innovazione della presenza dell’Allenatore in seconda, e l’organizzazione dei corsi da parte dell’Aiac, insieme alla Lega Dilettanti.

L’Aiac che, non dimentichiamolo, esiste dal 1966, è per Maggi in costante crescita ed evoluzione, questo il chiaro messaggio del Presidente Regionale.

Gli astanti si sono poi trasferiti nella sala attigua dove hanno potuto gustare un lauto rinfresco offerto dall’Aiac, per suggellare una manifestazione davvero riuscita ed organizzata in maniera estremamente brillante.

ROBERTO MINOLITI