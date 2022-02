Lanterna: visita fiabesca per famiglie domenica 20 febbraio

Domenica 20 febbraio dalle ore 15 torna “LA LANTERNA CERCA CASA”, visita guidata pensata per i bambini che saprà affascinare anche gli adulti con approfondimenti e curiosità, in una speciale edizione “Aspettando Carnevale”.

Partendo dalla passeggiata, una filastrocca inedita introdurrà la visita per raccontare la storia del faro e conoscere i monumenti più importanti della città. Proseguendo nell’Open Air Museum nel Parco del complesso monumentale, i partecipanti saranno coinvolti con storie e aneddoti sul simbolo di Genova e il suo legame con il porto. La narrazione si concluderà all’interno del Museo, con il racconto illustrato della storia della Lanterna.

Al termine, le famiglie potranno salire sulla prima terrazza panoramica della torre.

Vi aspettiamo con i vostri costumi di Carnevale!

Come partecipare all’iniziativa

• POSTI LIMITATI, SU PRENOTAZIONE

scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it (indicando nome e cognome numero adulti, numero ed età bambini, recapito telefonico)

• In caso di disdetta chiediamo gentilmente di inviare tempestiva comunicazione

• Appuntamento ore 15.00 presso la scala mobile all’interno del Terminal Traghetti

• Quota di partecipazione: 0-3 anni gratuito; bambini fino ai 6 anni € 8; bambini dai 7 anni e adulti € 12

• Il gruppo sarà limitato (in caso di un numero di richieste superiore alla disponibilità, sarà organizzato un secondo gruppo alle ore 15.30: ulteriori indicazioni saranno eventualmente fornite in fase di prenotazione)

• Si seguiranno le norme vigenti circa il distanziamento e l’uso della mascherina

Evento a cura di Un posto verde e blu

Posti limitati, su prenotazione.

SUL SITO TUTTI I DETTAGLI: http://www.lanternadigenova.it/famiglie/

—

Il Complesso Monumentale della Lanterna è visitabile

da venerdì a domenica e festivi dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso 17.30)

con il suo Open Air Museum nel parco, il suggestivo Museo nelle antiche fortificazioni e il faro, fino a raggiungere la prima terrazza panoramica con vista a 360° sulla città e il suo porto.

*MODALITÀ DI ACCESSO

Il Complesso Monumentale della Lanterna di Genova è visitabile tenendo conto di tutte le misure di sicurezza definite dalle autorità competenti. Tra queste, come da indicazioni vigenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19, per accedere al Complesso Monumentale (inclusi gli spazi esterni dell’Open air Museum)

TUTTI I VISITATORI DAI 12 ANNI devono esibire il GREEN PASS RAFFORZATO (www.dgc.gov.it/web)

al personale del ticket office all’inizio della passeggiata

CONSIGLIATA PRENOTAZIONE ONLINE CON BIGLIETTO

Tutte le informazioni utili sul sito: https://www.lanternadigenova.it/informazioni/

CHIUSURA da lunedì a giovedì; 25 dicembre; 1 gennaio.

[NB In caso di maltempo, allerta meteo arancione, rossa e/o temporali le visite al complesso monumentale sono sospese: eventuali indicazioni sono segnalate sul sito www.lanternadigenova.it e sulle pagine social Lanterna di Genova]