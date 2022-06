Lanterna Corse Rally Team, Caserza vince alla Busalla Crocefieschi

Seconda gara di casa in un mese ed una nuova vittoria per Gianluca Caserza, che anche allo Slalom Busalla Crocefieschi ha ottenuto il successo, questa volta in classe A2000 e con un’auto mai utilizzata in precedenza: la Renault Clio Rally4.

“La macchina ha molto potenziale, mi ha davvero stupito il motore, ma ovviamente andrebbe provata nel suo habitat naturale, ovvero le prove speciali di un rally. Sono comunque molto contento del risultato, la gara è stata divertente e positiva” – ha commentato Caserza dopo il traguardo.

Soddisfazione anche per Lorenzo Mottola, alla prima gara sia con i colori della Lanterna Corse Rally Team che con la sua nuova Renault Clio Williams, fresca di assemblaggio. Un confortante secondo posto in A2000 per il pilota di Chiavari, in vista di affinare la messa a punto della vettura per gli impegni rallystici. Buon quarto posto in classe A1600 per Filippo Zerollo, nuovamente in gara con la Renault Clio Super 1.6.

Risultati positivi anche al Rally Valle d’Aosta, gara che ha visto entrambi gli equipaggi genovesi chiudere al secondo posto delle rispettive classi. Alberto Verardo e Cristina Rinaldis su Renault Clio hanno visto sfumare il successo in N3 per soli sei decimi, scavando un solco di oltre un minuto tra loro ed il terzo classificato.

Ottima la gara anche di Mattia e Stefano Casazza, argento su Peugeot 208 in una affollatissima Rally4 dietro all’imprendibile Branche. Casazza si conferma un pilota velocissimo, nonostante le apparizioni sporadiche al volante e gli ultimi risultati ottenuti al Rally Valli Oltrepo ed al Valle d’Aosta, due gare totalmente differenti, testimoniano le grandi doti del genovese.

Ad Aosta era presente anche Paolo Rocca, che leggendo le note a Dario Bigazzi ha chiuso al quindicesimo posto assoluto con una Skoda Fabia R5.