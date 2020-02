L’Ammiraglio Pettorino in visita istituzionale alle Capitanerie spezzine

L’Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera, nell’ambito delle visite istituzionali, ha visitato il Compartimento Marittimo della Spezia.

Particolarmente sentito l’incontro con il personale della Capitaneria di porto della Spezia, che ha salutato con affetto ricordando il suo periodo di comando – proprio alla Spezia – dal 2005 al 2007.

Nel suo discorso, l’Ammiraglio Pettorino ha ringraziato gli uomini e le donne della Capitaneria per il loro impegno costante e instancabile, sottolineando che ogni militare fornisce un prezioso contributo alla collettività e al Corpo, indipendentemente dal grado rivestito.

Il Comandante generale, accompagnato dal Capitano di Vascello Giovanni Stella, comandante della Capitaneria di porto della Spezia, ha poi proseguito la sua visita recandosi presso gli Uffici Locali Marittimi dipendenti.

A Foce del Magra, incontrando il titolare dell’Ufficio Locale Marittimo – Primo Maresciallo Bussolino Alberto – il personale militare e il sindaco del Comune di Ameglia – dott. Andrea De Ranieri – ha confermato l’importanza del presidio, sottolineata anche dalle parole del sindaco, che ritiene prioritaria la presenza della Guardia Costiera sul territorio.

A medio termine, inoltre, è stata prospettata un’implementazione della logistica, rendendola più adeguata all’evoluzione delle esigenze operative.

Anche a Lerici l’Ammiraglio Pettorino ha incontrato il titolare dell’Ufficio Locale Marittimo – Primo Maresciallo Apollonio Christian – con il dipendente personale militare e, in rapida successione, il sindaco del Comune – dott. Leonardo Paoletti – e alcuni rappresentanti dell’ANMI presso la sede della Sezione dell’ANMI di Lerici, ringraziando per l’attenzione che dedicano alla Guardia Costiera ed il costante e fattivo supporto fornito in ogni circostanza.

Ultima tappa della visita è stata riservata ai locali destinati al Welfare della Gente di Mare. L’ammiraglio Pettorino, nella sua veste di presidente del Comitato Nazionale, ha seguito personalmente la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei locali, dando continuo impulso al rilancio del Welfare per i marittimi che scalano il sorgitore spezzini, affinché possano trovare una casa lontani da casa.

A conclusione della giornata spezzina l’Ammiraglio Pettorino ed il Capitano di Vascello Stella hanno ricevuto in visita, presso la sede della Capitaneria, il sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti On.le Roberto Traversi al quale sono state illustrate problematiche e prospettive future dello scalo spezzino. Il sottosegretario, ringraziando per l’ospitalità ricevuta, ha espresso parole di estrema soddisfazione per l’operato svolto quotidianamente dalle donne e uomini della Guardia Costiera, virtuoso esempio di professionalità ed efficienza.