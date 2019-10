Laboratorio di Ceramica Preistorica a Campomorone

L’Associazione Didattica Museale torna domenica 13 alle ore 15, al Museo di Paleontologia di Campomorone – Palazzo Balbi

ADM – Associazione Didattica Museale propone il laboratorio didattico “La ceramica preistorica”.

Un’attività archeologica rivolta a bambini dai 6 ai 12 anni d’età, per cimentarsi nella realizzazione di un vero e proprio vasetto utilizzando una tecnica di modellazione risalente alla preistoria. Ogni bambino, guidato dall’operatrice didattica, potrà realizzare un vasetto in argilla che porterà poi a casa come ricordo dell’attività.

Si ricorda inoltre che, è previsto per martedì 15 ottobre alle ore 16:30, il primo open day riservato esclusivamente agli insegnanti organizzato da ADM – Associazione Didattica Museale presso il Museo di Chimica dell’Università di Genova (Polo Didattico della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali viale Benedetto XV, 3). ADM si occuperà, a partire da questo nuovo ciclo di attività appena iniziato, della didattica presso il Museo di Chimica, con lo scopo di far scoprire il Museo e di avvicinare un numero sempre maggiore di studenti all’affascinante mondo della chimica. L’open day sarà un’occasione unica per i docenti che, dopo una visita guidata, potranno osservare gli antichi strumenti, visionare gli ambienti dove si svolgeranno le attività didattiche e potranno mettersi alla prova con alcuni esperimenti.Sarà inoltre l’occasione giusta per reperire tutto il materiale informativo direttamente dal personale ADM che sarà presente all’open day.

La partecipazione è gratuita ma è necessaria la prenotazione.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare ADM via mail: genova@assodidatticamuseale.it