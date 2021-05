La Spezia, riapre la strada provinciale S16

A La Spezia riapertura della strada provinciale SP 16, all’altezza del Borgo di Vezzano (via Giuseppe Verdi).

Al seguito delle avvenute opere di messa in sicurezza del sito, conseguenti il crollo di un edificio pericolante in Via Verdi, n 37, nel centro storico di Vezzano Ligure, che ha interessato la sede della Strada Provinciale n.16, lo stesso percorso della SP 16, chiuso nella tratta che corre lungo Via Verdi, ovvero nel borgo, è stato riaperto.

Nello specifico è stata disposta la revoca dell’ordinanza n. 72/2021, e della precedente n. 67/2021, e pertanto è stato autorizzato l’immediato il ripristino della regolare circolazione lungo la S.P. 16 “Buonviaggio – Vezzano – Fornola” in località Vezzano Ligure.

Sarà quindi possibile percorrere interamente la Strada Provinciale n.16.

Nel caso di ulteriori operazioni di intervento delle competenti autorità tecniche che richiedano ulteriori provvedimenti verrà data tempestiva comunicazione di ogni variazione della situazione.