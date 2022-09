La Spezia al via i lavori di restauro nelle tre gallerie, le opere inizieranno nei tre siti con priorità per la galleria di Monte Persico

La Spezia al via i lavori di restauro nelle tre gallerie, il cantiere per l’appalto della messa in sicurezza di tre gallerie lungo le strade di competenza della Provincia della Spezia.

Procedono quindi come previsto, e come già ampiamente comunicato a tutti i soggetti interessati, nei tempi indicati dai bandi di gara, gli interventi per il rifacimento dei nuovi impianti di illuminazione permanente delle gallerie di Biassa, Monte Persico e Scoglietti. Nello specifico il programma segue l’iter annunciato pubblicamente lo scorso agosto.

Il Settore Tecnico della Provincia della Spezia, relativamente all’intervento previsto per le tre gallerie, con carattere di urgenza per quella di Monte Persico dove negli scorsi giorni si è verificato un problema tecnico all’attuale impianto elettrico dovuto ad un’anomalia nella rete di distribuzione esterna, ha chiuso ad agosto l’iter di gara, affidato i lavori che sono stati contrattualizzati e le procedure preliminari per l’attivazione del cantiere, che riguarda le opere sui tre siti, sono state espletate.

Ora sono in corso le opere tecniche preliminari, prima dell’avvio dei lavori di rifacimento degli impianti che inizieranno, come detto, il 20 settembre. In queste settimane sono state eseguite ulteriori attività di verifica, comprese le prove tecnica “a strappo” per testare il dimensionamento delle staffe di ancoraggio, che proseguiranno in questi giorni.

A seguito di queste attività è stata definita la progettazione esecutiva delle stesse staffe ed avviato l’ordine dei relativi materiali.

L’inizio effettivo dei lavori, per quest’opera, viene confermato, così come annunciato ad agosto, è previsto entro la prima metà del mese di settembre (precisamente il giorno 20), anche in funzione del creare il minimo disagio alla circolazione stradale.

Al fine di creare un minor disagio alla circolazione, in particolare in un periodo di intenso traffico come quello estivo, i lavori, comunque indispensabili ed urgenti, non sono attivati nei giorni di maggior carico viario, questo al fine di non creare code o limitazioni eccessive.

Le attività tecniche richiedono, infatti, alcune limitate chiusure viarie del tratto interessato, che saranno eseguite in orari in cui il traffico è previsto in bassa intensità e solo per tempi brevi, mentre la gran parte delle opere richiederà l’istituzione di sensi unici alternati con presenza di semafori.

Il programma generale dei lavori dei nuovi impianti di illuminazione permanente delle gallerie di Biassa, Monte Persico e Scoglietti, dopo la definizione del progetto esecutivo e l’attivazione della procedura di affidamento lavori, è quindi entrato pienamente nella fase realizzativa.

Questo programma rientra in quelli prioritari nel contesto delle opere di messa in sicurezza delle strade evidenziato tra gli obiettivi primari delle opere pubbliche approvate dalla giunta provinciale su proposta del Presidente Pierluigi Peracchini già dallo scorso anno.

La Provincia della Spezia è competente su oltre 550 chilometri di strade, ovvero una rete su cui incide in modo importante la presenza di ponti e gallerie che richiedono interventi di costante manutenzione.

Si tratta di opere di carattere prioritario necessarie per garantire sicurezza alla circolazione che saranno concluse entro la fine del 2022.