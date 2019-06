La situazione sulla autostrade genovesi, incidente e rallentamenti

Ecco la situazione sulle autostrade liguri, in particolare intorno al nodo genovese.

Dalle 9.52 è presente una coda sulla A12 Genova-Livorno al Km 34.2 in direzione Genova tra Chiavari e Rapallo per incidente

Coda sulla A12 Genova-Livorno in direzione Genova tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Sulla A7 Milano-Serravalle-Genova dal Km 118.2 in direzione Milano coda tra Genova Bolzaneto e Busalla per veicolo in avaria

Coda A7 Milano-Serravalle-Genova al Km 133.6 in direzione Genova tra il Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Sampierdarena per traffico intenso sulla viabilità ordinaria

Coda A10 Genova-Savona-Ventimiglia dal Km 39.8 in direzione Genova tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Albisola per veicolo in avaria.

Il traffico aggiornato sulla rete di Autostrade per l’Italia: http://www.autostrade.it/autostrade-gis/gis.do