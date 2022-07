La seconda serata di “Varazze è Lirica” è con la pianista Fiammetta Corvi

Venerdì 29 luglio alle ore 21:15, nell’Oratorio di S. Giuseppe e S.s.ma Trinità, si terrà il secondo appuntamento di “Varazze è Lirica” 2022, con in programma il concerto intitolato “…Liszt ‘gioca’ con Rossini…” a cura della pianista Fiammetta Corvi. Ingresso libero.

Continua, così, la tredicesima edizione “Varazze è lirica” 2022, l’affascinante rassegna iniziata il 15 luglio, per concludersi il 9 settembre: sette serate in varie location della città, un “breve ma affascinante viaggio nel mondo della Lirica”, a cura dell’Associazione Culturale Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine e dell’Associazione Culturale Le Muse Novae, in collaborazione con il Comune di Varazze.

Come di consueto viene proposto un programma estremamente ricco di eventi molto, molto interessanti, con l’auspicio di coinvolgere un pubblico sempre più vasto e rinnovare quindi i successi ottenuti in passato.

Programma della serata: di G. Rossini, da “La Gazza Ladra”; – Sinfonia di F. Liszt; – dallo “Stabat Mater” di G. Rossini; – Parafrasi sul Cuius Animam, su un tema di G. Rossini; – 7 Variazioni Brillanti, trascrizione sul terzo dei tre Cori religiosi di G. Rossini; – La Carità, su temi di G. Rossini e G. Spontini; – Improvviso Brillante

«Fiammetta Corvi, pianista tra dolcezza e grinta. Concertista internazionale nata a Como. Un’insegnante coinvolgente. Una vita in musica. Un animo sensibile. “La musica ci fa vedere il mondo con occhi diversi.”

Nel 1986 Fiammetta Corvi si avvicinava al pianoforte e da allora la sua vita non è più stata la stessa. Un percorso musicale fatto di impegno e sacrificio, che l’ha vista studiare a Brescia, perfezionare la tecnica in Francia e Inghilterra, esibirsi in tournée internazionali oltre che trasmettere l’amore per il pianoforte ai suoi allievi.»

Fonte: Città di Varazze.

