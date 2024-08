La rumenta fuori dai cassonetti in via Archimede, residenti arrabbiati

Succede a Genova nei pressi dell’Asl3

C’è una situazione incresciosa a Genova, in via Archimede, proprio dove ci sono gli ambulatori dell’Asl3.

All’altezza del civico 30 sono posizionati alcuni contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata.

Periodicamente, qualcuno se ne approfitta e, al posto di conferire la differenziata, i sacchetti vengono abbandonati fuori dai contenitori. Nel passato c’erano stati problemi analoghi, poi superati con l’intervento di AMIU.

Diciamo, però, anche la verità. Molte volte i contenitori sono pieni e l’apertura dei nuovi “cassonetti intelligenti” per introdurre i “sacchetti industriali” sono troppo piccoli per introdurli all’interno e così vengono semplicemente posizionati all’esterno, cosa che non avveniva con i vecchi contenitori.

Ma oltre ai classici sacchetti per la “rumenta”, c’è di più. Parliamo di rifiuti di tutti i tipi: dal classico rifiuto domestico, ai resti alimentari, ai cartoni, bottiglie, per arrivare anche a televisori, caloriferi, mobili, materassi, ma anche scatole che in precedenza contenevano siringhe e rifiuti provenienti dalla stessa Asl.

Ieri sera è successo, però, di tutto: è comparso anche del materiale edilizio abbandonato.

Ciliegina sulla torta, nottetempo, sono intervenuti pure loro, i cinghiali ed è successo il finimondo, foto e video ne sono la testimonianza.

I residenti sono davvero arrabbiati e promettono di prendere dei provvedimenti. Per cominciare sono stati appesi dei cartelli e l’intenzione è quella di contattare Amiu, assessore competente (Matteo Campora) per arrivare al sindaco. L.B.

Il video con l’incursione dei cinghiali

Photo Gallery