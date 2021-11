La Pro Recco fa nove su nove in campionato, alla Ferro i biancocelesti battono il Telimar Palermo per 15-5 e rimangono in vetta

La Pro Recco fa nove su nove in campionato, biancocelesti in vantaggio con Younger, dopo un minuto e mezzo di gioco, bravo a battere Nicosia sul palo corto. Zalanki raddoppia in diagonale a metà tempo. La traversa prima, e il palo poi, salvano Del Lungo sui bolidi di Basic, ma il portiere campione del mondo non riesce a fermare il tiro di Irving: il primo tempo si chiude così sul 2-1.

I campioni d’Europa piazzano il break nel secondo tempo. Echenique con un diagonale a pelo d’acqua segna il 3-1, Di Fulvio da posizione 4 non lascia scampo a Nicosia. I palermitani sono imprecisi al tiro, Hallock li punisce con il gol più bello della serata: acrobazia al centro e punteggio sul 5-1. Cannella da posizione centrale segna il 6-1, poi in superiorità serve ad Aicardi il pallone del +6. Echenique sulla sirena la mette sotto l’incrocio: al cambio campo si va sull’8-1.

Bastano 24 secondi del terzo tempo a Di Fulvio per bucare Nicosia con un tiro che rimbalza sull’acqua e si infila sotto la traversa. Ancora Irving interrompe il digiuno degli ospiti, durato 13 minuti (9-2), ma la Pro Recco continua a macinare gioco e prima della sirena punisce il Telimar altre due volte, in superiorità, con Figlioli ed Echenique (11-2).

Younger con l’uomo in più, e Zalanki su rigore conquistato da Hallock, aumentano il divario in avvio di quarto tempo. La squadra di Baldineti ha un sussulto con la doppietta di Del Basso (13-4). La Pro Recco allunga ancora con Velotto e la controfuga di Cannella; l’ultima rete del match è di Vlahovic, in superiorità, per il 15-5 finale.

PRO RECCO-TELIMAR 15-5PRO RECCO: M. Del Lungo, F. Di Fulvio 2, G. Zalanki 2, P. Figlioli 1, A. Younger 2, Z. Bertoli, A. Nuzzo, G. Echenique 3, G. Cannella 2, A. Velotto 1, M. Aicardi 1, B. Hallock 1, T. Negri. All. Sukno

TELIMAR: G. Nicosia, M. Del Basso 2, F. Turchini, F. Di Patti, D. Occhione, A. Vlahovic 1, A. Giliberti, L. Marziali, F. Lo Cascio, M. Irving 2, R. Lo Dico, A. Basic, F. De Totero. All. Baldineti

Arbitri: Navarra e Petronilli

Note

Parziali: 2-1, 6-0, 3-1, 4-3. Nessuno uscito per limite di falli. Superiorità numeriche: Pro Recco 4/7 + un rigore e Telimar 1/4. Spettatori 100 circa.