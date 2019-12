In tarda serata un 28enne gambiano è stato controllato dalla polizia in un locale di piazza Caricamento, l’uomo per sfuggire all’attenzione degli agenti ha cercato di non incrociarne mai lo sguardo.

Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 11 grammi di marijuana.

Il gambiano è stato denunciato e la marijuana sequestrata.