Il 4 agosto 2024, La Spezia ha ospitato la 99ª edizione del prestigioso Palio del Golfo, con la vittoria della borgata del Muggiano.

La Polizia di Stato ha avuto un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante questa celebrazione cittadina.

Servizi di sicurezza e ordine pubblico

La Polizia di Stato, in collaborazione con altre forze di polizia, ha implementato un ampio piano di sicurezza per l’intero weekend del Palio del Golfo. Le operazioni hanno avuto inizio venerdì sera con la protezione della tradizionale sfilata storica per le vie di La Spezia.

Questo evento, ricco di partecipazione e entusiasmo, ha visto la presenza costante delle forze dell’ordine per garantire una gestione efficace dei flussi di pubblico e delle situazioni emergenti.

Sabato, l’attenzione si è spostata sulla pesa delle imbarcazioni, una fase cruciale per la preparazione delle gare.

Anche in questa fase, la Polizia di Stato ha garantito un monitoraggio efficace per evitare incidenti e assicurare la regolarità delle operazioni.

La sicurezza è stata mantenuta anche durante la gara remiera, momento clou del Palio del Golfo, che ha visto competere le varie borgate in una sfida avvincente sulle acque del golfo.

Controllo durante i fuochi d’artificio

Domenica, in occasione dei tradizionali fuochi d’artificio, la Polizia di Stato ha continuato a garantire la sicurezza, assicurando che l’evento si svolgesse senza problemi e nel rispetto delle normative vigenti.

Questo spettacolo pirotecnico, atteso con grande entusiasmo dalla cittadinanza e dai turisti, ha concluso una giornata ricca di eventi e competizioni.