La parità di genere secondo Ignazio La Russa alle Belve su Rai 2

Per chi se lo fosse perso Ignazio La Russa ha illuminato tutti sulla parità di genere ieri sera su RAI 2 a casa di Francesca Fagnani nel suo talk show: “Belve”.

Ieri sera, la graffiante conduttrice di RAI 2 per la prima volta in prima serata, dopo il successo ottenuto al Festival di Sanremo di quest’ultima edizione, apre il suo salotto, per niente buonino, al Presidente del Senato Ignazio La Russa. Eccolo al centro della gabbia dei leoni, anzi in preda alla leonessa della RAI Francesca Fagnani. Ignazio La Russa tra gli ospiti alle “Belve” su RAI 2.

Debutto in prima serata per “Belve” il talk show di RAI 2

Il talk show “Belve” è uno dei protagonisti oggi sui social ma decisamente meno ieri sera in tv, considerato che lo share del debutto in prima serata si è attestato sul poco più del 4%, nonostante un’accanita promozione RAI e ospiti per niente scontati.

Indubbiamente travolta dalla concorrenza la puntata di “Belve” in prima serata su RAI 2 non ha però deluso i più attenti serpentelli seguaci della “Belva” regina della seconda serata RAI. Ai suoi adepti non sono certo sfuggite le perle di Ignazio La Russa che oggi imperversano sui social a ritmo di cinguettio. Pertanto non possiamo esimerci dall’offrirvene un assaggio succulente.

Una Belva bionda e graffiante: Francesca Fagnani

La chioma bionda in questione che non la manda certo a dire è Francesca Fagnani. La bella e ammaliante conduttrice promossa in prima serata è tagliente come una lama affilata di un coltello e graffiante come una Tigre del Bengala.

Con i suoi sorrisi a denti stretti e le sue domande indiscrete e irriverenti non risparmia nessuno, nemmeno il Presidente del Senato della Repubblica Italiana Ignazio La Russa. Quest’ultimo esordisce immediatamente dichiarandosi un coniglietto davanti alla belva bionda e, in effetti, a ben osservare la scena di ieri sera, tale ci è apparso: un coniglietto che spunta dal cilindro della Fagnani.

Un argomento che scotta: la parità di genere

Tra le innumerevoli provocazioni della “Belva” bionda nei confronti della sua vittima sacrificale Ignazio La Russa, una ci ha colpito per la profondità di concetto che vede noi donne protagoniste assolute di un palcoscenico attualmente molto di moda. Questa ribalta è un argomento di quelli che scottano: la parità di genere!

Ignazio La Russa: touchè!

Il Presidente del Senato ci tiene a sottolineare che le donne di sinistra non le guarda e quelle di destra sono peggiorate esteticamente ma migliorate in termini di: “qualità”. Lui ama veramente il genere femminile ma un minuto dopo non si ricorda più quale era la domanda della conduttrice, che non manca di stoccargli una frecciatina sull’eccellenza della selezione estetica maschile. Touchè!

Il mantra di Ignazio La Russa

Ecco manifestarsi il mantra di Ignazio La Russa.

“La parità tra uomo e donna, ad esempio in Parlamento, quand’è che si realizzerà veramente? Quando una donna grassa, brutta e scema rivestirà un ruolo importante. A quel punto ci sarà la parità perché ci sono uomini brutti, grassi e scemi che svolgono ruoli importanti”. Non fa una piega.

Esistono nel mondo del lavoro donne grasse che ricoprono il ruolo di Store Manager presso un Brand di lusso? C’è qualche donna scema che ricopre il ruolo di Dirigente d’azienda per una grossa Multinazionale?

E infine qualche over cinquanta brutta, tutta ciccia e brufoli e in sovrappeso, che coordina un team di account manager di sesso maschile in completo Armani che sembra appena uscito dalla settimana della moda milanese, ci sarà da qualche parte, oppure no?

Noi dopo l’arguta riflessione di ieri sera dell’Ignazio nazionale alle “Belve” di RAI 2 ce lo domandiamo eccome! E voi?

Un complimento per tutte le donne

Lo sguardo di Francesca Fagnani è di quelli che non si dimenticano e il suo pensiero non tradisce: voglio ma non posso. Il Presidente replica alle sue stesse parole: “Credo che sia un grosso complimento per le donne, per come la vedo io”.

L’intervistato sembra cercare indirettamente l’approvazione della bella conduttrice del talk show serale e trova soltanto lo sguardo di chi vorrebbe saltargli al collo come una pantera affamata all’attacco della sua preda. La Belva bionda si trattiene e si limita soltanto ad emettere qualche timido ruggito di disappunto.

Come la penseranno le donne riguardo alle perle di saggezza dispensate come coriandoli nella sera del martedì grasso dal nostro Presidente del Senato Ignazio La Russa? Sabrina Malatesta