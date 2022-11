La mia Nigeria: il libro di Sandro Pellegrini presentato a Recco

Recco, “La mia Nigeria”, l’ultimo libro di Sandro Pellegrini presentato in sala Polivalente.

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo presenzierà, martedì 15 novembre alle ore 17 nella sala Polivalente, alla presentazione dell’ultimo libro di Sandro Pellegrini “La mia Nigeria”, De Ferrari editore. Con l’autore interverrà il giornalista Mauro Boccaccio. L’evento si avvale del patrocinio del Comune di Recco.

«Sandro Pellegrini da grande testimone del nostro tempo, quale egli è, non si limita solo a raccontare e analizzare la storia del nostro passato, recchese e genovese, ma, in questo volume racconta la sua personale esperienza lavorativa e umana in terra di Nigeria. Recco è sempre nel cuore di donne e uomini in giro per il mondo per lavoro».

Così commentano il sindaco Carlo Gandolfo – che domani porterà i saluti dell’Amministrazione comunale – e l’assessore alla cultura Enrico Zanini. Pellegrini, è conosciuto come il rivisitatole di storie della sua Recco, è anche autore di numerosi volumi di storia cittadina e genovese.

Questa volta scrive e narra in prima persona nel volume intitolato La mia Nigeria i suoi trascorsi lavorativi in uno dei più grandi e popolosi paesi africani, senza dubbio uno dei più ricchi, grazie alle sue riserve petrolifere. ABov