Dopo la presentazione di ieri sera della squadra dei ministri, questa mattina si è svolta la cerimonia ufficiale dell’insediamento del Governo italiano di centrodestra.

Dapprima alle 10.11 Giorgia Meloni ha giurato al Quirinale davanti al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Poi, dalle 10.13 è stata la volta del giuramento dei 24 ministri. Alle 10.34 le operazioni di giuramento si sono concluse ed il Governo è ufficialmente in carica.

Dopo il giuramento al Quirinale il premier Giorgia Meloni e tutti i ministri si sono messi in posa per la foto di rito con il Capo dello Stato.

Successivamente c’è stato un breve scambio di saluti con il presidente della Repubblica nella sala degli specchi.

“Congratulazioni a Giorgia Melon, la prima donna premier in Italia. L’Europa sta affrontando enormi sfide. Aiutiamo i nostri cittadini e sosteniamo l’Ucraina rimanendo uniti e determinati. L’Europa ha bisogno dell’Italia. Insieme supereremo ogni difficoltà. Buon lavoro!”. A scriverlo su Twitter la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

“Congratulazioni a Giorgia Meloni per la sua nomina a presidente del Consiglio italiano, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono”. A scriverlo su Twitter e in italiano la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen.



Sono pronta e sono lieta di lavorare insieme al nuovo Governo in modo costruttivo per rispondere alle sfide che ci attendono.

“Congratulazioni a Giorgia Meloni che ha assunto la carica di prima premier donna d’Italia. Lavoriamo insieme a beneficio dell’Italia e dell’Ue. La aspetto al Consiglio europeo per lavorare insieme per il bene dell’Unione europea”, scrive su Twitter il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.



Congratulations to @GiorgiaMeloni as you take office as Italy’s first female Prime Minister.

Let’s work together for the benefit of Italy 🇮🇹 and the EU 🇪🇺

La aspetto al Consiglio Europeo per lavorare insieme per il bene dell’Unione Europea #EUCO

— Charles Michel (@CharlesMichel) October 22, 2022