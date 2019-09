La Liguria protagonista a Cheese 2019 A Bra Cuneo

La Liguria protagonista a Cheese 2019 A Bra (Cn) dal 20 al 23 settembre

Forti del legame intessuto in nove edizioni di Slow Fish, l’evento biennale che li vede protagonisti a Genova, Regione Liguria e Slow Food si ritrovano a Bra (Cn) per Cheese, dal 20 al 23 settembre

La più importante manifestazione internazionale dedicata ai formaggi a latte crudo e ai latticini, organizzata da Città di Bra e Slow Food, con il sostegno della Regione Piemonte.

L’edizione 2017 – che ha festeggiato i vent’anni dell’evento e ha segnato un record storico di pubblico, con 300 mila passaggi stimati e il 50% di presenze agli appuntamenti su prenotazione provenienti dall’estero – ha ricordato la battaglia di Slow Food sul latte crudo, restituendo il giusto valore a produzioni casearie d’eccellenza e una meritata dignità ai pastori e casari che le hanno realizzate. Quest’anno Cheese ha fatto un ulteriore passo avanti, puntando sul tema Naturale è possibile e accendendo i riflettori su tutta quella biodiversità invisibile fatta di batteri, enzimi e lieviti, silenziosamente sotto attacco dall’utilizzo sempre più diffuso di colture selezionate dall’industria.

Laboratori del Gusto, Appuntamenti a Tavola, espositori nel Mercato dei formaggi: nel programma di Cheese non manca nulla per raccontare paesaggi e territori, genti e tradizioni che sono in armonia con il tema centrale della manifestazione.

Per una dolce pausa vi diamo appuntamento in piazza XX Settembre alla Piazza del Gelatodove si tengono anche i Laboratorio del gelato, tra i quali:

– Sab 21 h 16 – Scopri l’ingrediente: le uova nel gelato

In quanti maniere possono esprimersi le uova nel gelato? Luca Pannozzo – Gelato 100% naturale (Sestri Levante) + Martina Francesconi – Gelateria Gelatina (Genova) non si pongono limiti, perché ogni uovo è un universo di possibilità.

Birrifici e Food Truck

Un ideale tour si conclude in Piazza Spreitenbach in compagnia di un boccale scelto alla Piazza della Birra, da abbinare alle preparazioni di Cucine di strada e Food truck. Dalla Liguria troviamo:

Food Truck Demia srl_Zena Zuena – Zena Zuena, Genova

-Consorzio della Focaccia Di Recco Con il Formaggio, Recco (Ge)

– Dalpian Agrigelateria e Azienda Agricola, Tiglieto (Ge)

Mercato

Passiamo ora ai veri protagonisti della manifestazione: i caci provenienti da tutto il mondo, a totale disposizione dei palati più esigenti e curiosi nel Mercato italiano e internazionale di Piazza Carlo Alberto, Piazza Roma e Via Audisio. Qui troviamo formaggi di ogni tipo, forma, dimensione, stagionatura, a pasta molle, dura, filata, pressata, ma anche mieli, confetture, mostarde… Dalla Liguria:

Prodotti caseari: Caseificio Val D’Aveto, Rezzoaglio (Ge)

– QBA Quality Beer Academy By Radeberger Gruppe Italia Spa, Genova

Istituzione: Regione Liguria che ospita le seguenti aziende agricole a rotazione:

Azienda Agricola Lavagè, Rossiglione (Ge) Az. Agricola “A Cimma” di Paolo Castagnola, Montoggio (Ge) Artemisia di Annetta Emanuela, Montoggio (Ge) Az. Agricola Dolce Fiorita di Simone Altemani, Rapallo (Ge) Cascina Fornacia, Campo Ligure (Ge) Cooperativa Agricola Rurale Isola di Borgonovo, Mezzanego (Ge) Centrale del Latte d’Italia s.p.a. – Latte Tigullio, Rapallo (Ge) Azienda Agricola Bio Maria Giulia Scolaro, Savignone (Ge) L.Y.L.A.G. S.a.s., Genova Pasticceria Barbieri, Chiavari (Ge) Zafferano dei Giovi, Mignanego (Ge) Azienda il Castagno, Mendatica, (Im) Caseificio Esposito, Brugnato (Sp) Azienda S. Anna, Cairo Montenotte (Sv) Azienda Sotto le Stelle, Vado Ligure (Sv)

Quanto ne sai di Cheese?

L’evento torna nel centro di Bra per un’edizione dedicata al Naturale: formaggi, ma anche salumi, pani, vini e birre. Moltissime le novità in programma e gli appuntamenti da non perdere.

