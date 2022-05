La GOG torna sabato 14 maggio al Teatro Akropolis ospitando il concerto del Trio d’archi Sommati, Francese e Glavina.

Programma

Ore 18.00 Introduzione al concerto a cura di Danilo Faravelli.

Ore 18.40 aperitivo offerto dalla GOG.

Ore 19.00 Concerto Trio d’archi (60′).

Il programma del Trio per archi prevede il Trio in sol maggiore op. 9 di Beethoven, composto nel 1797 e tra le prime opere stampate anche in Francia e in Inghilterra contribuendo a diffondere la conoscenza di uno straordinario giovane musicista. Ad esso è affiancato il Trio di Mario Castelnuovo Tedesco, pagina del novecento ricca di virtuosismo e poetica musicale.

I musicisti

Pier Domenico Sommati si è diplomato presso il Conservatorio Pietro Mascagni sotto la guida di Sergio Dei. Nel 1991 Sommati ha ricevuto il Diploma d’Onore per la Musica da Camera all’Accademia Chigiana di Siena. Dal 1992 è membro dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, nella quale dal 1995 ricopre il ruolo di Spalla dei secondi violini. Svolge inoltre attività cameristica in varie formazioni e dal 2013 è membro del Quintetto “Archi all’Opera”.

Giuseppe Francese si è diplomato col massimo dei voti in violino e viola presso il Conservatorio N. Piccini di Bari, ha studiato presso il Centro di Musicologia W. Stauffer di Cremona e presso la Musikhochschule Köln-Aachen in Germania. Violista e fondatore dell’Ensemble “Archi all’Opera” del Teatro Carlo Felice di Genova, svolge una intensa attività concertistica e didattica.

Giulio Glavina si è diplomato al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova, ha suonato nei più importanti teatri italiani e stranieri. Vanta un’intensa attività concertistica come solista in numerosi festival internazionali e teatri di tradizione. È membro dell’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.