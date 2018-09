La giornata del ricordo per le vittime di ponte Morandi: il programma

Venerdì 14 settembre, è la giornata del ricordo ad un mese dalla tragedia del ponte Morandi.

La giornata si dividerà in due momenti. Alle 11.36 la città si fermerà per un minuto di silenzio per ricordare le vittime del crollo del Ponte Morandi, mentre le autorità si ritroveranno nella zona di fronte al ponte. Durante quel minuto suoneranno le campane della Diocesi e le sirene delle navi in porto, i cittadini sono inviati a osservare il minuto di silenzio sul luogo di lavoro oppure scendendo in strada ove possibile.

Alle 17.30 in Piazza De Ferrari genovesi e non si riuniranno per un altro momento di raccoglimento.

In piazza saranno presenti i volontari, i vigili del fuoco e tutti coloro che dal 14 agosto si sono adoperati per mitigare le sofferenze della città. Inoltre ci saranno anche le testimonianze di coloro che soffrono di questa situazione, che hanno dovuto abbandonare le loro case. Molti artisti ed il Carlo Felice con la sua musica, daranno il loro contributo.

Oltre alle autorità, ci sarà anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Alle 19, infine, sarà officiata una messa in suffragio delle vittime nella Cattedrale di San Lorenzo.

E’ possibile ritirare presso l’Infopoint Liguria (09.00 – 16.00, orario continuato) in Piazza De Ferrari il materiale informativo in forma cartacea, che trovate allegato a questa mail.

Evento Facebook Genova nel cuore al link https://www.facebook.com/events/1591028137865358